Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бувачу

вчера, 10:51

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к заместителю генерального директора московского клуба по спорту Желько Бувачу.

Мы с Желько Бувачем пообщались по вопросу о его возможном назначении главным тренером «Црвены Звезды», о чём писали СМИ. Информация о том, что он интересен «Црвене Звезде», как и ещё нескольким другим клубам, правдива. Но Желько остаётся с нами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг, Почеттино, Тухель и Пиоли. Известные тренеры, которых планируют уволить
Сегодня, 00:27Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии1
СлухиЗлатан Ибрагимович может возглавить «Милан»
Вчера, 00:08
Анчелотти: «Мой план не касается работы в Саудовской Аравии»
08 декабря
Агент Дана Петреску высказался о возможном возвращении тренера в Россию
08 декабря
Марк Хьюз мог возглавить «Ливерпуль»
08 декабря
Слухи«Сандерленд» может возглавить молодой тренер из Швеции
08 декабря
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:56
Ещё вчера вечером soccer подтвердил, что стороны собираются обсудить продление соглашения о сотрудничестве Бувача с Динамо в ближайшее время .
idres
idres
вчера в 11:53
Как то шарообразно сказано... посмотрим по факту.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:17
Пока у Бувача и здесь всё не плохо идёт!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:10
Остается?
Все правильно - в России денег больше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 