Златан Ибрагимович может возглавить «Милан»

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сегодня, 00:08

Бывший нападающий «Милана» может вернуться в клуб в качестве тренера.

Поражение в матче против «Аталанты» (2:3) существенно сказалось на шансах «россонери» на чемпионство в этом сезоне. Также миланский клуб может вылететь из Лиги чемпионов на групповой стадии. По этим причинам главный тренер «Милана» может быть отправлен в отставку.

Если это произойдёт, «Милан» намерен сделать Златана Ибрагимовича исполняющим обязанности главного тренера команды. Вместе с ним тренировать «россонери» будет бывший защитник клуба , который сейчас возглавляет молодёжную команду «Милана».

Вчера Ибрагимович подтвердил, что ведёт переговоры о должности в структуре миланской команды, а столь долгое согласование сделки может быть связано с тем, что «Милан» намерен предложить Златану роль временного тренера клуба.