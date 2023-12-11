Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Златан Ибрагимович может возглавить «Милан»

сегодня, 00:08

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в клуб в качестве тренера.

Поражение в матче против «Аталанты» (2:3) существенно сказалось на шансах «россонери» на чемпионство в этом сезоне. Также миланский клуб может вылететь из Лиги чемпионов на групповой стадии. По этим причинам главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может быть отправлен в отставку.

Если это произойдёт, «Милан» намерен сделать Златана Ибрагимовича исполняющим обязанности главного тренера команды. Вместе с ним тренировать «россонери» будет бывший защитник клуба Иньяцио Абате, который сейчас возглавляет молодёжную команду «Милана».

Вчера Ибрагимович подтвердил, что ведёт переговоры о должности в структуре миланской команды, а столь долгое согласование сделки может быть связано с тем, что «Милан» намерен предложить Златану роль временного тренера клуба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти: «Мой план не касается работы в Саудовской Аравии»
08 декабря
Агент Дана Петреску высказался о возможном возвращении тренера в Россию
08 декабря
Марк Хьюз мог возглавить «Ливерпуль»
08 декабря
Слухи«Сандерленд» может возглавить молодой тренер из Швеции
08 декабря
Агент Виллаш-Боаша рассказал о ближайших планах тренера
07 декабря
СлухиЛэмпард может возглавить клуб из МЛС
06 декабря
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:23
Такой самовлюбленный человек не может быть тренером.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:33
Нет но в качестве помощника ещё куда не шло , а так они на пару с Абате могут завести Милан очень далеко и не известно в какую сторону.)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:03
Ибра как игрок много сделал для россонери, но хватит ли только этого уже будучи тренером?!?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:10
Не рановато,сразу в тренеры,а опыт где?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 