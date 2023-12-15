«Спартак» представил ретрофутболку

Московский «Спартак» в своём телеграм-канале представил ретро-футболку.
Представляем белую ретро-футболку, посвящённую золотой эпохе «Спартака» и героям тех победных лет! — говорится в сообщении.
Столичная команда ушла на зимний перерыв на 5-м месте в РПЛ, набрав 30 очков.
А то уже выросло целое поколение, не знавшее побед народной.
Юбилейно-Симонянская не в счёт...
А то уже выросло целое поколение, не знавшее побед народной.
Юбилейно-Симонянская не в счёт...
Ретро-шорты...ретро-гетры....
Ретро-шорты...ретро-гетры....