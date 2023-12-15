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«Спартак» представил ретрофутболку

вчера, 18:22

Московский «Спартак» в своём телеграм-канале представил ретро-футболку.

Представляем белую ретро-футболку, посвящённую золотой эпохе «Спартака» и героям тех победных лет! — говорится в сообщении.

Столичная команда ушла на зимний перерыв на 5-м месте в РПЛ, набрав 30 очков.

«Спартак» представил ретрофутболку

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:58
Нужно продолжать напоминать, что когда-то Спартак был ого-го!
А то уже выросло целое поколение, не знавшее побед народной.
Юбилейно-Симонянская не в счёт...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:51
На ретро-форме была контрастная полоса на груди, красная на белом и белая на красном.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:39
Продолжение будет ??
Ретро-шорты...ретро-гетры....
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