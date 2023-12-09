«Спартак» сыграет в новогодней форме

«Спартак» сыграет в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» в особенной форме. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Сегодня сыграем в новогодней форме.
Шапочки на фамилиях, снег и новогодний паттерн на номерах – красиво!
Ранее «Крылья Советов» показали поле перед игрой.
Неприятности нужно тоже ставить себе на службу!
В новогодней форме и играть веселей и мороз никакой не страшен!))
Вперёд, Спартак! Дед Мороз за нас! Удачи и победы всем нам!
Неприятности нужно тоже ставить себе на службу!
В новогодней форме и играть веселей и мороз никакой не страшен!))
Вперёд, Спартак! Дед Мороз за нас! Удачи и победы всем нам!
"Спартак приготовил для Крылышек новогоднюю форму и Оливье" )...а так да, только Промес - Дед Мороз...
"Спартак приготовил для Крылышек новогоднюю форму и Оливье" )...а так да, только Промес - Дед Мороз...