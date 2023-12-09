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«Спартак» сыграет в новогодней форме

вчера, 12:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Спартак» сыграет в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» в особенной форме. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня сыграем в новогодней форме.

Шапочки на фамилиях, снег и новогодний паттерн на номерах – красиво!

«Спартак» сыграет в новогодней форме «Спартак» сыграет в новогодней форме «Спартак» сыграет в новогодней форме

Ранее «Крылья Советов» показали поле перед игрой.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:46
Похоже всё время нужно в этой форме выходить.
112910415
112910415
вчера в 15:18
и будет праздничная победа !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:02, ред.
Ну "Крылья" держитесь...сейчас мы вам покажем...Джингл Бенц...ловите 6:0...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:01
Удачи и победы КБ!
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:38, ред.
Вот это правильно!
Неприятности нужно тоже ставить себе на службу!
В новогодней форме и играть веселей и мороз никакой не страшен!))
Вперёд, Спартак! Дед Мороз за нас! Удачи и победы всем нам!
q9frg3nuy5e5
q9frg3nuy5e5
вчера в 13:36
«Спартак» решил порадовать своих болельщиков и соперников новогодней формой, чтобы создать праздничное настроение на матче. Это очень оригинально и креактивно!
Michail Slavnov
Michail Slavnov
вчера в 13:30
Крылья Советов принесут спартаку подарок - три мяча в авоське.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 13:26
Снегурочка на АВАРе, Дед Мороз, главным. Будет видно, какие подарки преподнесут.
Futurista
Futurista ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 13:25
Олень)...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:17
Снегурка будет матч судить,или дед мороз!?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:16
Лишь бы в футбол сыграли...
Futurista
Futurista
вчера в 13:09, ред.
Жаль Жиру Оливье за Спартак не играет))...было бы в тему...
"Спартак приготовил для Крылышек новогоднюю форму и Оливье" )...а так да, только Промес - Дед Мороз...
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:59
Ты бы лучше подумал, чтоб не играть(ФУТБОЛ-официально) в России в декабре!
альсато
альсато
вчера в 12:57
Вот тут я администрацию Спартака поддерживаю!..только в амуницию нужно добавить-ВАЛЕНКИ-красный низ и белый верх!))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:49
Оптимизм - это прекрасно , но по такой погоде уместнее...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:37
Пусть эта форма принесёт хет-трик Промесу и дубль Соболеву
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:34
С Дедом Морозом - Промесом !!!)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:29, ред.
Шапочки на фамилиях ? )))) И на валенках ноги ? )))) У вас там от холода заплетак языкается что ли ? ))))))))
drug01
drug01
вчера в 12:21
Неужели она будет победная???
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