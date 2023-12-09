«Спартак» сыграет в новогодней форме

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вчера, 12:16

«Спартак» сыграет в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» в особенной форме. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня сыграем в новогодней форме. Шапочки на фамилиях, снег и новогодний паттерн на номерах – красиво!

Ранее «Крылья Советов» показали поле перед игрой.