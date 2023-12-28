Дзюба опубликовал видео, как он поёт песню «Поезд на Ленинград»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба выложил в Сеть видео, где он поёт песню «Поезд на Ленинград».
Ранее форвард также опубликовал видео, как он спел фанатскую песню группы «Ленинград» о «Зените». Дзюба выступал за петербуржцев с 2015 по 2022 год.
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба выложил в Сеть видео, где он поёт песню «Поезд на Ленинград».
Ранее форвард также опубликовал видео, как он спел фанатскую песню группы «Ленинград» о «Зените». Дзюба выступал за петербуржцев с 2015 по 2022 год.
А ведь мог взять несколько платных уроков у опытных учителей по вокалу,
чай не бедный крестьянин, которые могли бы ему более-менее прилично
голос поставить. Но видать лень ему учиться, а может бабла жалко.
А ведь мог взять несколько платных уроков у опытных учителей по вокалу,
чай не бедный крестьянин, которые могли бы ему более-менее прилично
голос поставить. Но видать лень ему учиться, а может бабла жалко.
- Миша! После "в*йны и мира" Льва Николаевича Толстого, у нас так никто и не написал что то фундаментальное и великое про в*йну! Что, писателей нет? Писать не хотят? Или трудно?
- Леонид Ильич! Есть и писатели! И написать могут! Трудно читать будет после Льва Николаевича!
- Миша! После "в*йны и мира" Льва Николаевича Толстого, у нас так никто и не написал что то фундаментальное и великое про в*йну! Что, писателей нет? Писать не хотят? Или трудно?
- Леонид Ильич! Есть и писатели! И написать могут! Трудно читать будет после Льва Николаевича!