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ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Дзюба опубликовал видео, как он поёт песню «Поезд на Ленинград»

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viv
viv
сегодня в 10:36
Можешь не петь, лучше не пой.
shur
shur ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:20
...новогодний креатив Бузова+Дзюба =дуэт забодажить, вот это будет песня!
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:34
Как певец, Дзюба, конечно никакущий. Лучше бы не позорился.
А ведь мог взять несколько платных уроков у опытных учителей по вокалу,
чай не бедный крестьянин, которые могли бы ему более-менее прилично
голос поставить. Но видать лень ему учиться, а может бабла жалко.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:32
Как сказала моя коллега по работе - дро...т он лучше, чем поёт)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Владимир 77 (раскрыть)
вчера в 14:30
Так ведь Дзюба уже засветился гораздо ранее этой вечеринки, вот только носок забыл надеть.
adekvat
adekvat
вчера в 14:13, ред.
Дзюба может,Дзюба может все что захочет.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 14:13
Лучше бы он сходил на" Голую вечеринку" к Ивлеевой
drug01
drug01
вчера в 13:22
Для него теперь это большой бизнес
lotsman
lotsman
вчера в 12:42
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы распиариться.
ermak6848
ermak6848 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 12:36
а ещё манструбирует временами как пишут сми и выкладывает в ютубе
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:12
Как то Леонид Ильич Брежнев вызвал к себе Суслова Михаила Андреевича (молодёжи напомню, это был главный идеолог КПСС. на определенном этапе Истории СССР) и говорит:
- Миша! После "в*йны и мира" Льва Николаевича Толстого, у нас так никто и не написал что то фундаментальное и великое про в*йну! Что, писателей нет? Писать не хотят? Или трудно?
- Леонид Ильич! Есть и писатели! И написать могут! Трудно читать будет после Льва Николаевича!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:03
После третьего гранёного стопаря, в сопровождении квашеного огурца на вилке, мну тоже начинает видеть в себе певчий талант, но предупреждённые заранее ( и уже знающие друзья, товарищи и мишка наступивший мне на ухо) к микрофону меня не подпускают - только почитать стихи....)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:02
Своего рода извинение перед Локо, сейчас такие "извинения" практикуются "сплошь и рядом" и по разным поводам...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:42
Он не только играет в футбол,а еще и поет!!!
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