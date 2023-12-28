Дзюба опубликовал видео, как он поёт песню «Поезд на Ленинград»

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вчера, 11:35

Нападающий «Локомотива» выложил в Сеть видео, где он поёт песню «Поезд на Ленинград».

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Ранее форвард также опубликовал видео, как он спел фанатскую песню группы «Ленинград» о «Зените». Дзюба выступал за петербуржцев с 2015 по 2022 год.