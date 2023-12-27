В «Барселоне» выпустили на футбольное поле тигра

«Барселона» анонсировала прибытие нападающего сборной Бразилии Витора Роке, выпустив на футбольное поле настоящего тигра.
В текущем сезоне за «Атлетико Паранаэнсе» Роке сыграл 45 матчей, забил 21 мяч и отдал 8 результативных передач.
«Барселона» анонсировала прибытие нападающего сборной Бразилии Витора Роке, выпустив на футбольное поле настоящего тигра.
В текущем сезоне за «Атлетико Паранаэнсе» Роке сыграл 45 матчей, забил 21 мяч и отдал 8 результативных передач.
Желаю Роке прогрессировать не только на поле, но и в мозгах. Деньги и фиеста никуда не денутся.
Желаю Роке прогрессировать не только на поле, но и в мозгах. Деньги и фиеста никуда не денутся.
У Левандовски, кстати, солидная статистика в Барселоне, учитывая его возраст - 42 гола в 67 играх во всех турнирах
У Левандовски, кстати, солидная статистика в Барселоне, учитывая его возраст - 42 гола в 67 играх во всех турнирах