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В «Барселоне» выпустили на футбольное поле тигра

вчера, 11:02

«Барселона» анонсировала прибытие нападающего сборной Бразилии Витора Роке, выпустив на футбольное поле настоящего тигра.

В текущем сезоне за «Атлетико Паранаэнсе» Роке сыграл 45 матчей, забил 21 мяч и отдал 8 результативных передач.

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Все комментарии
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 16:07
Желаю удачи и космических успехов Роке!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 13:54
Это не настоящий тигр.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:29
Когда-то в Барселону пришел молодой бразилец Неймар. Крутил, финтил, но больше летал носом в газон от любой мало-мальски силовой борьбы.
Желаю Роке прогрессировать не только на поле, но и в мозгах. Деньги и фиеста никуда не денутся.
Baggio R.
Baggio R. ответ 48c7xn9btwhy (раскрыть)
вчера в 13:05
А кто его должен оставить в покое?
У Левандовски, кстати, солидная статистика в Барселоне, учитывая его возраст - 42 гола в 67 играх во всех турнирах
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:07, ред.
Это аванс. Витору 18 лет. Так , что скорее пока вот так....)
ОПС
ОПС
вчера в 12:01
Зачем было рисковать людьми? Выпустили бы кошку, тоже хищник и семейство одно - кошачьих.
48c7xn9btwhy
48c7xn9btwhy
вчера в 12:01
Он молодой пацан и играл только в Бразилии, и этот футбол значительно отличается от Европейского, тем более от Барселоновского. Ему надо будет время для адаптации и не надо оказывать на него тяжёлое давление, когда он ещё даже не приехал. Сами же его ругать будете если он не сразу окажется супер героем. Многих звёзд выдали потухшими, после перехода в Барселону, последней из них Левандовский, которые до перехода забивал всё и отовсюду…. Оставьте парня в покое, пусть спокойно привыкает к новой среде… ему только 19….
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 11:10
Не так страшен чёрт как его малюют!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:08
Когда Роналду переходил в саудитию на поле выпустили павлина)))
shlomo
shlomo
вчера в 11:04
Ну что сказать... хороший анонс... посмотрим на сколько Роке будет ему соответствовать...
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