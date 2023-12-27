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Неймар организовал круиз на своём корабле с вечеринками и казино

вчера, 10:23

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар устроил трёхдневный круиз на своём корабле. Судно отплыло из Сантоса (родного города футболиста) 26 декабря в шесть часов вечера.

На корабле будут проходить вечеринки и концерты известных бразильских исполнителей. А также на лайнере присутствует много других развлечений: казино, специализированные магазины, боулинг, игровая комната, 4D-кинотеатр, аквапарк, тренажёрный зал, спа, театральные шоу и кухни со всего мира.

Билет на круиз стоил от тысячи до шести тысяч евро.

Неймар организовал круиз на своём корабле с вечеринками и казино

В текущем сезоне за «Аль-Хиляль» Неймар провёл 5 матчей, забил мяч и отдал 3 голевых передачи. Его контракт заканчивается летом 2025 года. Сейчас 31-летний бразилец восстанавливается после травмы.

Ранее Неймар показал фото своей двухмесячной дочери.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 07:27
Ни он ни Рон ни Кокорин о тебе не знают а ты их постоянно вспоминаешь
Вот в чем разница
particular
particular
вчера в 20:31
Ней,типа, как Ной собрал каждой твари по паре и в круиз...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:57
С блэкджеком и шл***ми 🤣🤣🤣
Сергей Зz
Сергей Зz ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 18:12
Да нормально у него всё с карьерой, раз свой лайнер есть. А что с вашей карьерой?
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 18:11
Да ладно вы что завидуете, человек ведь не украл, официально заработал. И не его вина что ему столько платят. Ну захотел так их потратить, с кутежом и весельем. Все говорят вот мог бы быть великим, все про76. Да может и не упало ему это величие, хочет жить так. Мечта почти любого, жить красиво, тусоваться с друзьями и телочками. Лови момент, живи сейчас
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:03
эти вечеринки ему карьеру загубили.
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 17:12
Финтил он отлично и голы красивые забивал , но уже футбол у него не на первом плане, по этому можно завершать карьеру. Жаль конечно что такие игроки рано уходят не по той тропинке. Его уход в ПСЖ поставил крест на его карьере. Теперь пусть куражится от души
shur
shur
вчера в 16:42
...Неймар по жизни гламурный транжира, на передок слаб, покуралесить, побеситься... Дай Саньку с Пашкой бабла побольше, ух они бы бразильца за пояс заткнули,такие и же чудилы....! Надо голову иногда включать, играешь хорошо,зарабатываешь, умей и отдыхать , не кю-ваясь!!!
happy 50
happy 50
вчера в 16:39
А что? Все мыслимые и немыслимые голы он уже забил.У него больше 400 голов.Люди за всю карьеру столько не забивают.А Неймар уже года два как карьеру закончил.То будет у него бизнес такой.А грамотно.Играть в футбол у него уже нет мотивации.Да и здоровья нет.Девочки,алкоголь,запрещенные препараты свое дело сделали.Как успешный человек он состоялся.Как личность- опасный.Не очень порядочный.Знаю специфику этих людей,вспыльчивый,местами агрессивный.
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 16:04
Всё правильно делает Неймар. Есть возможность - кайфует.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:19
Зачем команды покупают этого кайфарика? Он ведь давно уже не футболист.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:00
Привет Байкал.

"Это он сейчас такой с толпой друзей гуляет и за всё башляет"

Мну согласен с твоими доводами и рассуждениями, только вот не пойму...
Какие же они ему "друзья" если он с них взял монету (от тысячи до шести тысяч...)
Так что "когда будет загибаться в клинике для нищих" всё будет по нолям - билеты на круиз проплачены... А вот те, что по пригласительным - да, не все прибегут с клизмой к его койке....)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:31
Заработки вне поля зависят от заработков и пиара на поле, без мировой известности и т.п. они бы были на порядок меньше. Любые футболисты могут на изи лицом торговать, но чем бы они торговали, если бы их либо никто не знал, либо знали только в своём родном городе N? Лицом какой-нибудь палатки с шаурмой разве что бы были)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:31, ред.
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 14:19
    Я не про зарплату говорил. Про заработки вне поля.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 14:18
    Какое не меньше, меньше раз в десять)
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 14:15
    Если Неймару не нужно было величие, зачем было уходить из Сантоса? Мог бы оставаться на Родине и зарабатывать не меньше, чем в Европе. И в ПСЖ ушел не только ради денег, но чтобы выйти из тени Месси. Ну и слезы Неймара после поражения в финале КА 2021 и вылета на ЧМ 2022 видели все. Не амбициозному было бы всё равно. Неймар хотел величия, но быстро сдался после пары поражений.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ vova505 (раскрыть)
    вчера в 14:08, ред.
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
      вчера в 14:07
      Вы зачем это мне всё написали?

      Тут пользователь Nazi высказался о зависти к таким как Неймар и там были ещё такие слова "Зато он может всю оставшуюся жизнь кутить до потери пульса"
      Так вот на это я и отвечал, про его поступки и какую он там жизнь прожигает.

      Да мне похрен, что и как он там, для меня это негативный пример, это позор для спорта, футбола, человечества.
      Так, что нет смысла его оправдывать, я своего мнения не поменяю.
      vova505
      vova505
      вчера в 13:55
      Секундочку
      Я не понимаю
      Пару комментариев прочитал
      Он же вроде бизнесом занимается, а не деньги прогуливает, если верить статье
      Купил кораблик, вечеринки за деньги устраивает
      Рабочие места создаёт
      Что плохого то?
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 13:54
      - Ох и доиграются они со своими лайнерами... На суше им уже не интересно? Спасательные шлюпки-то хоть взяли?
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ Байкал-38. (раскрыть)
      вчера в 13:24
      Но он же не просто сжигает деньги - он спонсирует индустрию развлечений, предметов роскоши. Наверняка у Неймара есть человек 40-50 на зарплате в штате "бренда неймар".
      Так что он кроме всего прочего создает рабочие места, повышает скорость оборота денег в мире. мне кажется, при явных проблемах с дисциплиной, здоровьем, он выжал из себя все, что можно в плане спорта. А без всей этой веселухи он бы просто потух и не играл бы так временами куражно.
      Роналдиньо и Кака сдулись еще быстрее Нея. Жаль, но красота владения мячом - это не всё. Примечательно, что единственный топовый турнир (ка) Бразилы в обозримом прошлом выиграли БЕЗ нея
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 13:17
      Тот случай, когда совпадают желания и возможности.
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 12:52, ред.
      Nazi
      Все хаят Неймара, только вот признавайтесь, кто из вас не променал бы свою жизнь не его...

      Ну это смотря как рассматривать свою жизнь, для чего она нужна.
      Многие в 90-х тоже мечтали о красивой жизни и что бы похоронили с почестями.

      Это он сейчас такой с толпой друзей гуляет и за всё башляет, а потом когда будет загибаться в клинике для нищих он поймёт, что друзей у него никогда и не было.

      Скажите, что такое не может быть? Но есть тысячи таких примеров.

      А есть люди богаче Неймара в несколько сотен раз, но они живут скромно, ведут себя по человечески, занимаются благотворительностью.

      Вот это и должно быть примером, а не какой то там спортсмен без мозгов, но пока ещё богатый. Неймар это аля Кокорин в русском варианте.

      К таким уважения ноль, а вы говорите, что тут все просто мечтают о такой жизни.

      Я лично о жизни 40а не мечтаю.

      Это так же как мечтать о жизнь дырявого португальца, как он в 2016 году сказал «Да, я – гей, но зато я очень богат».

      Да лучше я не буду богат и знаменит, но зато я не гей!!!

      Так что у каждого свои ценности!!!
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 12:48
      Согласен, более того - и я не сказал, что вы написали о реальном величии нея
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 12:46
      Вы имели ввиду, что у него шанс был. А я имел ввиду, что вы ошибаетесь. Смотрите на яркую обертку, а по сути все эти рабоны в современном футболе, где мышление, характер, дисциплина, воплощение сложных тренерских идей, прессинг - вот что делает результат.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 12:32
      Вот так проводят люди на больничном. Мечта любого.
      Nazi
      Nazi
      вчера в 11:58
        936tztphpwak
        936tztphpwak
        вчера в 11:54
        Хотели от этого клоуна самоотдачи? Самый глупый трансфер СА за всю спортивную историю - это подписание неймара как футболиста завершившего давно карьеру. Не знаю насчёт конспирологии что неймар умышленно повредил ногу что бы сделать это. Но больше верю чем нет.
        Билет всего лишь 100,000 руб? Это в 10 раз дешевле, чем билет на тусу к Насте Ивлеевой, где стоимость была 1 млн )))
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 11:45
        Тут вопрос, нужно ли ему вообще было это величие. Если у него только и есть желаний с девочками развлекаться и цацки золотые носить, то ему и не нужна твоя карьера, ему деньги просто нужны на это, которые там платят.

        Это, так скажем, баланс природы, у кого-то есть врождённый талант, у кого-то работоспособность.

        Кварежма тот же мог бы добиться того, чего добился Роналду, техника у него была космическая и забить он мог с любой точки, а в итоге развлекался в Турции всю карьеру.
        Гость
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