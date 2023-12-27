Неймар организовал круиз на своём корабле с вечеринками и казино

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар устроил трёхдневный круиз на своём корабле. Судно отплыло из Сантоса (родного города футболиста) 26 декабря в шесть часов вечера.
На корабле будут проходить вечеринки и концерты известных бразильских исполнителей. А также на лайнере присутствует много других развлечений: казино, специализированные магазины, боулинг, игровая комната, 4D-кинотеатр, аквапарк, тренажёрный зал, спа, театральные шоу и кухни со всего мира.
Билет на круиз стоил от тысячи до шести тысяч евро.
В текущем сезоне за «Аль-Хиляль» Неймар провёл 5 матчей, забил мяч и отдал 3 голевых передачи. Его контракт заканчивается летом 2025 года. Сейчас 31-летний бразилец восстанавливается после травмы.
Ранее Неймар показал фото своей двухмесячной дочери.
Это, так скажем, баланс природы, у кого-то есть врождённый талант, у кого-то работоспособность.
Кварежма тот же мог бы добиться того, чего добился Роналду, техника у него была космическая и забить он мог с любой точки, а в итоге развлекался в Турции всю карьеру.
Это, так скажем, баланс природы, у кого-то есть врождённый талант, у кого-то работоспособность.
Кварежма тот же мог бы добиться того, чего добился Роналду, техника у него была космическая и забить он мог с любой точки, а в итоге развлекался в Турции всю карьеру.
Все хаят Неймара, только вот признавайтесь, кто из вас не променал бы свою жизнь не его...
Ну это смотря как рассматривать свою жизнь, для чего она нужна.
Многие в 90-х тоже мечтали о красивой жизни и что бы похоронили с почестями.
Это он сейчас такой с толпой друзей гуляет и за всё башляет, а потом когда будет загибаться в клинике для нищих он поймёт, что друзей у него никогда и не было.
Скажите, что такое не может быть? Но есть тысячи таких примеров.
А есть люди богаче Неймара в несколько сотен раз, но они живут скромно, ведут себя по человечески, занимаются благотворительностью.
Вот это и должно быть примером, а не какой то там спортсмен без мозгов, но пока ещё богатый. Неймар это аля Кокорин в русском варианте.
К таким уважения ноль, а вы говорите, что тут все просто мечтают о такой жизни.
Я лично о жизни 40а не мечтаю.
Это так же как мечтать о жизнь дырявого португальца, как он в 2016 году сказал «Да, я – гей, но зато я очень богат».
Да лучше я не буду богат и знаменит, но зато я не гей!!!
Так что у каждого свои ценности!!!
Все хаят Неймара, только вот признавайтесь, кто из вас не променал бы свою жизнь не его...
Ну это смотря как рассматривать свою жизнь, для чего она нужна.
Многие в 90-х тоже мечтали о красивой жизни и что бы похоронили с почестями.
Это он сейчас такой с толпой друзей гуляет и за всё башляет, а потом когда будет загибаться в клинике для нищих он поймёт, что друзей у него никогда и не было.
Скажите, что такое не может быть? Но есть тысячи таких примеров.
А есть люди богаче Неймара в несколько сотен раз, но они живут скромно, ведут себя по человечески, занимаются благотворительностью.
Вот это и должно быть примером, а не какой то там спортсмен без мозгов, но пока ещё богатый. Неймар это аля Кокорин в русском варианте.
К таким уважения ноль, а вы говорите, что тут все просто мечтают о такой жизни.
Я лично о жизни 40а не мечтаю.
Это так же как мечтать о жизнь дырявого португальца, как он в 2016 году сказал «Да, я – гей, но зато я очень богат».
Да лучше я не буду богат и знаменит, но зато я не гей!!!
Так что у каждого свои ценности!!!