Неймар организовал круиз на своём корабле с вечеринками и казино

1703661781

вчера, 10:23

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии устроил трёхдневный круиз на своём корабле. Судно отплыло из Сантоса (родного города футболиста) 26 декабря в шесть часов вечера.

На корабле будут проходить вечеринки и концерты известных бразильских исполнителей. А также на лайнере присутствует много других развлечений: казино, специализированные магазины, боулинг, игровая комната, 4D-кинотеатр, аквапарк, тренажёрный зал, спа, театральные шоу и кухни со всего мира.

Билет на круиз стоил от тысячи до шести тысяч евро.

В текущем сезоне за «Аль-Хиляль» Неймар провёл 5 матчей, забил мяч и отдал 3 голевых передачи. Его контракт заканчивается летом 2025 года. Сейчас 31-летний бразилец восстанавливается после травмы.

Ранее Неймар показал фото своей двухмесячной дочери.