Защитник «Зенита» Чистяков перешёл на правах аренды в «Сочи»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков перешёл на правах аренды в «Сочи».
Соглашение рассчитано до конца сезона.
В нынешней кампании игрок провёл 8 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков перешёл на правах аренды в «Сочи».
Соглашение рассчитано до конца сезона.
В нынешней кампании игрок провёл 8 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Просто к смежникам на практику ушёл.....ненадолго...
Просто к смежникам на практику ушёл.....ненадолго...