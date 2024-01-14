Защитник «Зенита» Чистяков перешёл на правах аренды в «Сочи»

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вчера, 17:07

Защитник «Зенита» перешёл на правах аренды в «Сочи».

Соглашение рассчитано до конца сезона.

В нынешней кампании игрок провёл 8 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.