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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Защитник «Зенита» Чистяков перешёл на правах аренды в «Сочи»

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a-league
a-league ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
Официальная позиция, да - ненадолго, но по факту бутсы на гвоздь. Кроме Мостового оттуда "живым" обратно ещё никто не возвращался
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ a-league (раскрыть)
вчера в 21:46, ред.
У него ещё полтора года контракта с Зенитом....никто его за штат предприятия не выводил...чтоб зарплату не платить....
Просто к смежникам на практику ушёл.....ненадолго...
a-league
a-league
вчера в 20:36
Крест на карьере, но зато денег в Зените успел заработать
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:50
А чё план по поставке игроков из Зенита в Сочи ещё не выполнен?
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 19:22
    Rudokor
    Rudokor
    вчера в 19:00
    Пусть в Сочи вредит.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:58
    В Сочи у него будет больше игрового времени, чем в Зените.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:22
    не спасти ему Сочи, факт
    6z2m3uvhvf53
    6z2m3uvhvf53
    вчера в 17:50
    Дима поможет сочинцам выползти из зоны вылета. План именно такой ???
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 17:45, ред.
    Игру команды не портил, выглядел вполне прилично, за исключением того приснопамятного эпизода. Думаю, дело не в нём, и очень надеюсь на это, иначе "Зенит" выглядел бы весьма плачевно в моральном плане. Его аренда в "Сочи" - внутреннее дело команды, хотя лично мне хотелось бы, чтобы в "Зените" было как можно больше русских. Именно русских футболистов, а не иностранцев с российским паспортом.
    drug01
    drug01
    вчера в 17:27
    Для Зенита он балласт а для Сочи будет большая перспектива развития
    протон
    протон
    вчера в 17:14
    Выходит на некоторые матчи совершенно не готовым ментально, ошибается и начинает плыть прокручивая результативную ошибку в голове, попутно совершая еще несколько.
    Гость
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