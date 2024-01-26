Салах рассказал, что начал курс реабилитации после травмы

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сегодня, 09:54

Нападающий рассказал, как проходит его восстановление от травмы, которую он получил на Кубке Африканских Наций в составе сборной Египта.

Вчера я начал программу лечения и курс реабилитации после травмы. Я сделаю всё возможное, чтобы как можно скорее быть готовым выйти на поле и вернуться в сборную Египта, как и было оговорено с самого начала.

Напомним, что Салах восстанавливается после травмы в расположении «Ливерпуля», а не сборной Египта, которая пробилась в 1/8 финала КАН.