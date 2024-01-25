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В Шотландии 16-летнего игрока парализовало ниже плеч после перелома шеи

вчера, 19:34

16-летний футболист Деклан Макдональд получил серьёзную травму во время матча между «Эйрдри» и «Коатбридж Роверс». Инцидент произошёл в субботу.

У игрока оказалась сломана шея после столкновения с другим футболистом на поле. Также, как сообщается на странице «Роверс» в социальной сети, его парализовало ниже плеч. Пострадавшему провели операцию на шее, которая длилась 10 часов.

Текущий прогноз таков, что Деклан вряд ли когда-либо снова сможет ходить. Надеемся, что с помощью реабилитации и физиотерапии он восстановит чувствительность своих рук и кистей, — говорится в сообщении клуба.

Товарищи по команде Макдональда организовали сбор средств для помощи.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:19
Печальная история, вот почему футболисты получают бешеные бабки !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:33
Просто кошмар!! А парню всего 16 лет.. Очень жаль. Терпения ему и родителям
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:52
Ужасно такое читать. Вспомнил Веню Мандрыкина сразу ((
Гость
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