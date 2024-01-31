«Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» по вингеру Солари

Футбольный агент Ариэль Гамарник прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к вингеру «Ривер Плейта» Пабло Солари.
Сегодня появилась информация, что российский клуб предложил за игрока 15 млн евро.
«Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» по Солари. Клуб хочет сохранить игрока.
В прошлом сезоне нападающий провёл 46 матчей за команду из Буэнос-Айреса во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.
Флудом для очков в конкурсе прогнозов может быть любой очень короткий комментарий.
Флудом для очков в конкурсе прогнозов может быть любой очень короткий комментарий.
Ну во первых там был комментарии про футбольную персону, а если правила не поменялись, то удаления комментария ошибочно.
Ну, а если это было как флуд для набора очков, то и тут должно быть всё нормально.
Комментарий был из трёх слов, да и какой смысл набирать очки когда у меня их куча, а ставок нет?!!!
Кстати я всегда был противником как раз такого набора очков, так что фраза "Походу дырявый сливается" точно уж не для набора очков.
Ну во первых там был комментарии про футбольную персону, а если правила не поменялись, то удаления комментария ошибочно.
Ну, а если это было как флуд для набора очков, то и тут должно быть всё нормально.
Комментарий был из трёх слов, да и какой смысл набирать очки когда у меня их куча, а ставок нет?!!!
Кстати я всегда был противником как раз такого набора очков, так что фраза "Походу дырявый сливается" точно уж не для набора очков.