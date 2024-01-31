«Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» по вингеру Солари

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вчера, 18:35

Футбольный агент Ариэль Гамарник прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к вингеру «Ривер Плейта» .

Сегодня появилась информация, что российский клуб предложил за игрока 15 млн евро.

«Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» по Солари. Клуб хочет сохранить игрока.

В прошлом сезоне нападающий провёл 46 матчей за команду из Буэнос-Айреса во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.