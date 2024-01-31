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«Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» по вингеру Солари

вчера, 18:35

Футбольный агент Ариэль Гамарник прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к вингеру «Ривер Плейта» Пабло Солари.

Сегодня появилась информация, что российский клуб предложил за игрока 15 млн евро.

«Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» по Солари. Клуб хочет сохранить игрока.

В прошлом сезоне нападающий провёл 46 матчей за команду из Буэнос-Айреса во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Regista_888 (раскрыть)
сегодня в 14:20
За 30 в России только Зенит может купить, у него бюджет ограничен разве что ленью менеджеров. По этой же причине не думаю, что если он попадет в, допустим, в серию А, то продержится там больше чем сезон.
Regista_888
Regista_888
сегодня в 04:32
Наивные. Кто вам такого таланта за такие крохи отдаст? Там минимум 30 надо выкладывать.
Интерес
Интерес
вчера в 19:44
Губа не дура.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:54
Здравствуйте.

Флудом для очков в конкурсе прогнозов может быть любой очень короткий комментарий.
Beno444
Beno444 ответ azkan (раскрыть)
вчера в 18:53
Сегодня финальный день конкурса прогнозов, так всегда бывает. После 19:00 ставок нет.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:47
Сейчас только, что удалили мой комментарий и выписали мне ЖК за флуд.
Ну во первых там был комментарии про футбольную персону, а если правила не поменялись, то удаления комментария ошибочно.
Ну, а если это было как флуд для набора очков, то и тут должно быть всё нормально.
Комментарий был из трёх слов, да и какой смысл набирать очки когда у меня их куча, а ставок нет?!!!
Кстати я всегда был противником как раз такого набора очков, так что фраза "Походу дырявый сливается" точно уж не для набора очков.
112910415
112910415
вчера в 18:43
не хотят Краснодарского чемпионства !
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