Семак недоволен Артуром, «Севилья» просит аренду Кассьерры. Из «Зенита» тревожные инсайды

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вчера, 20:01

Опасно в преддверии чемпионской гонки.

Семак недоволен Артуром

Артур – вингер, который потенциально станет альтернативой Малкому в роли главного действующего лица петербургского проекта. Экс-футболист «Барсы» принёс «Зениту» солидную сумму от перепродажи. Вполне можно предполагать – из расчёта, что в будущем получится то же провернуть с вингером «Палмейрас», клуб выложил бразильцам крупные отступные на сумму 15 миллионов евро.

Только сообщается, что не всё с зимним приобретением так гладко. По последним данным, главный тренер петербуржцев Сергей Семак сомневался в необходимости трансфера – и так и не дал согласия на сделку. Теперь вингер уже в расположении клуба – и, по инсайдам, наставник «сине-бело-голубых» остался недоволен исполнителем.

Сложно представить, что Семак не станет выпускать бразильского футболиста, за которого выплатили большие деньги, – даже если на то будут объективные причины. И в перспективе это может оказаться серьёзным фактором риска.

Продолжается охота на Вендела

С другим бразильским исполнителем напряжённые отношения складываются ещё с межсезонья – правда, тогда углы удавалось сглаживать. Вендел пропустил сбор, вернулся только ко 2-му туру – ходили слухи о высокой вероятности расставания. При этом хавбека всё же удалось привезти в Россию – и тот реабилитировался перед болельщиками дублем «Спартаку» и 4 мячами с 6 ассистами в 16 играх чемпионата.

В декабре бразильские медиа продолжили нагнетать – инсайды ходили о том, что исполнитель запросил у своего агента немедленный трансфер, сильно тосковал по родине. И «Фламенго» готов помочь. Уже в январе сообщали о варианте с «Ботафого». Клуб из топ-5 текущего чемпионата Бразилии собирался договориться об аренде с пунктом об обязательном выкупе по достижении футболистом ряда задач. Тогда против выступил Семак.

К слову, появившийся инсайд быстро опровергли – ярко высказался председатель правления «Зенита» Александр Медведев:

Вендел может уйти в аренду в «Ботофаго»? Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем.

История с опозданиями легионера

В контексте истории летом такие инсайды смотрятся органично. Не удалось добиться перехода летом. И зимой, по всей видимости, тоже не срослось – бразильские инсайдеры отмечают, что полузащитник останется с «сине-бело-голубыми» до окончания текущего сезона.

Вместе с тем говорится о появлении проблем с иностранцами в другой плоскости – некоторые из бразильских легионеров недовольны нахождением в команде, а Вендел регулярно опаздывает на тренировки. Началось это якобы ещё на первом сборе. Также отмечается, что на одну из контрольных игр хавбек приехал, когда остальные уже вышли на разминку. Агент инсайды опровергает.

У Кассьерры есть варианты в Европе

Матео всё же адаптировался в российском гранде. На это ушло достаточно много времени – весь предыдущий сезон колумбиец не мог поправить дела с реализацией и чудом не проиграл конкуренцию Ивану Сергееву.

А вот в новой кампании Матео всерьёз принялся за дело – сыграв в 16 матчах Премьер-лиги, нападающий отметился 14 голами. С этим показателем он лидирует в топе бомбардиров – в активе ближайших преследователей (Кордобы, Тюкавина, Гарре и Чалова) по 8 мячей.

И теперь-то возможность ухода Кассьерры – большая опасность. В зимнее окно на него вышли аравийские клубы – «Аль-Шабаб» был готов заплатить 10 миллионов евро. Предложение рассматривать не стали. Другим вариантом называли «Аль-Иттихад», который разругался с Каримом Бензема и может лишиться обладателя «Золотого мяча».

Позже в гонку за колумбийца включилась ещё и «Севилья». «Мингиянцы» рассчитывали на аренду с обязательным выкупом по итогам сезона – проблемы возникли с ведомостью зарплат. С другой стороны, сообщается о пункте в контракте форварда, согласно которому «Зенит» обязуется отпустить игрока в случае интереса к нему из Европы.

Сами же «сине-бело-голубые» рассчитывают сохранить своего главного бомбардира – для этого, по последним слухам, боссы клуба ведут с исполнителем переговоры о новом контракте с улучшенными условиями по зарплате. Плюс планируется увеличить прописанную в соглашении сумму отступных с 20 до 30 млн евро.

Конкуренция в кабинетах

Андрей Аршавин после завершения карьеры игрока вернулся в родной «Зенит». Сейчас он работает членом правления коллектива. По слухам, именно Андрей конкурировал с председателем правления «сине-бело-голубых» Александром Медведевым при выборе вектора.

Сообщалось, что Медведев хотел закрепить «бразильский» вектор развития – на этом рынке у клуба уже образовалась обширная сеть связей. И многие трансферы оказываются действительно удачными.

Можно предположить, что Аршавин в противовес предлагал сконцентрироваться на собственных воспитанниках – сложно вспомнить выпускников академии «Зенита», которые бы закрепились в старте.

Информационный шторм не идёт клубу на пользу