«Барселона» в меньшинстве обыграла «Алавес»

«Алавес» проиграл «Барселоне» в поединке 23-го тура Ла Лиги (1:3).
Роберт Левандовски вывел гостей вперед на 22-й минуте, а на 49-й Илкай Гюндоган удвоил преимущество команды. У хозяев поля отличился Саму Омородион на 51-й. Третий гол каталонцев забил Витор Роке на 63-й, а на 72-й он был удален с поля за вторую желтую карточку.
После матча «Алавес» идет на 12-м месте (26 очков), «Барселона» находится на 3-й позиции (50 баллов).
Ну и конечно, надо отметить голы гостей. Очень красивые, и передачи, и сами голы- на любой вкус, от геометрии развития атаки, до её завершения!!! После этой победы, очень надеюсь, Хави, уже не будет винить во всем судей и Реал... А пока- Барсу с победой!!!
Ну и конечно, надо отметить голы гостей. Очень красивые, и передачи, и сами голы- на любой вкус, от геометрии развития атаки, до её завершения!!! После этой победы, очень надеюсь, Хави, уже не будет винить во всем судей и Реал... А пока- Барсу с победой!!!
PS Пока своими выходами на замены и даже важными голами Роке мне напоминает такого футболиста как Оле Гуннар Сульшер, супер запасной. Правда вряд ли современная Барса выйдет в финал ЛЧ, где бразилец выйдя на замену принесет титул.
PS Пока своими выходами на замены и даже важными голами Роке мне напоминает такого футболиста как Оле Гуннар Сульшер, супер запасной. Правда вряд ли современная Барса выйдет в финал ЛЧ, где бразилец выйдя на замену принесет титул.