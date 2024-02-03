«Барселона» в меньшинстве обыграла «Алавес»

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вчера, 22:27

«Алавес» проиграл «Барселоне» в поединке 23-го тура Ла Лиги (1:3).

Роберт Левандовски вывел гостей вперед на 22-й минуте, а на 49-й Илкай Гюндоган удвоил преимущество команды. У хозяев поля отличился Саму Омородион на 51-й. Третий гол каталонцев забил Витор Роке на 63-й, а на 72-й он был удален с поля за вторую желтую карточку.

После матча «Алавес» идет на 12-м месте (26 очков), «Барселона» находится на 3-й позиции (50 баллов).