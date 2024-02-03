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«Барселона» в меньшинстве обыграла «Алавес»

вчера, 22:27
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Алавес» проиграл «Барселоне» в поединке 23-го тура Ла Лиги (1:3).

Роберт Левандовски вывел гостей вперед на 22-й минуте, а на 49-й Илкай Гюндоган удвоил преимущество команды. У хозяев поля отличился Саму Омородион на 51-й. Третий гол каталонцев забил Витор Роке на 63-й, а на 72-й он был удален с поля за вторую желтую карточку.

После матча «Алавес» идет на 12-м месте (26 очков), «Барселона» находится на 3-й позиции (50 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:23
на честном слове и на одном крыле
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:06
Обыграли сам Алавес Депортиво? Хорошее достижение для нытика - Хави.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:28
Хорошая победа,Барселона сыграла неплохо .
Naherger
Naherger
сегодня в 08:38
Каталонияия победила Алавес???
Это чудо какое то
vv58qdpfvvpk
vv58qdpfvvpk
сегодня в 01:39
Хорошо хоть на Алавес сил хватило обыграть
cyqt8wk4guwa
cyqt8wk4guwa
сегодня в 00:20
Барселона сумела довести игру до победы не смотря потери в составе
DXTK
DXTK
вчера в 23:09
Да видно что Роке разашелся в последнее время - вышел на поле гол, опять вышел на поле гол, но сегодня он перестарался в этом матче получив удаление, ну пускай остынет парнишка, потому что аж жар идет.

PS Пока своими выходами на замены и даже важными голами Роке мне напоминает такого футболиста как Оле Гуннар Сульшер, супер запасной. Правда вряд ли современная Барса выйдет в финал ЛЧ, где бразилец выйдя на замену принесет титул.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:06
Спасибо, Макс! Теперь понятно, в курсе дела!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
Сначала Бланко (игрок Алавеса) держал за майку (пытался валить) Педри - судья этого "типа не заметил", после чего мячик полетел в борьбу Роке с дефом, где был контакт его ноги и голени игрока хозяев. Роке уходил от прямого контакта и убирал ногу, но "страж закона" был суров... х
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:52
Макс, по поводу удаления, я не очень понял- за что, потому что, эпизод не видел, толком, поэтому, ничего не могу сказать определенно.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:50
Вот я и говорю, голы Барсы- очень эффектные, но и передачи не хуже!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Голы от Барселоны сёдня вкусные: черпачок от Леванда; удар с лёта Гюндогана; бильярдный от Роке.
Весёлая игра. Но Монтера (судья) - му...ло ещё тот, когда Роке удалил.
Capral
Capral
вчера в 22:37
Результативностью Барсы не удивлен, команда- в тройке, самых результативных команд Примеры. Кроме того, недавно писал, что фантазийность Барсы в атаке, нравится больше, чем атака Ливерпуля. Но поражен, другому: как, сегодня, даже играя в меньшинстве, команда пропустила, только один мяч!!! И надо отметить, что при всех коcяках Барсы в обороне, сегодня- была относительно грамотная, надежная игра.

Ну и конечно, надо отметить голы гостей. Очень красивые, и передачи, и сами голы- на любой вкус, от геометрии развития атаки, до её завершения!!! После этой победы, очень надеюсь, Хави, уже не будет винить во всем судей и Реал... А пока- Барсу с победой!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:30
Роке за 10 мин успел гол забить и получить 2 жк))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:28
Хави: "Я передумал, я остаюсь!)"
Гость
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