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«Ньюкасл» и «Лутон» сыграли вничью, в матче 8 голов

вчера, 20:27
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)4 : 4Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон ТаунМатч завершен

«Ньюкасл Юнайтед» и «Лутон Таун» не выявили победителя в матче 23-го тура АПЛ (4:4).

Шон Лонгстафф вывел хозяев поля вперед на 7-й минуте. Габриэль Ошо на 21-й счет сравнял. На 23-й Лонгстафф оформил дубль. Росс Баркли на 40-й вернул равенство на табло. Моррис Карлтон на 59-й минуте реализовал удар «с точки» и обеспечил преимущество гостям, а на 62-й Элайджа Адебайо увеличил разрыв в счете. Киран Триппьер на 67-й сократил отставание, а Харви Барнс на 73-й отличился четвертым мячом «сорок».

После поединка «Ньюкасл» идет на 9-м месте (33 балла), «Лутон» находится на 16-й строчке (20 пунктов).

В другой встрече «Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Вот это ничья так ничья. Не какие то скучные нолики. Такой матч смотреть одно удовольствие.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:12
Лутон всерьёз решил "задержатся" АПЛ - для него вообще не существует ни каких "авторитетов" - если судить по их смелой, местами бесшабашной игре.
shlomo
shlomo
вчера в 21:12
Хороший матч получился... валидол у обоих болельщиков....
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:43
весело сыграли, Лутон молодцы играют смело и очки отнимают у явных фаворитов
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:31
Лутон не шутит)
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