«Ньюкасл» и «Лутон» сыграли вничью, в матче 8 голов

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вчера, 20:27

«Ньюкасл Юнайтед» и «Лутон Таун» не выявили победителя в матче 23-го тура АПЛ (4:4).

Шон Лонгстафф вывел хозяев поля вперед на 7-й минуте. Габриэль Ошо на 21-й счет сравнял. На 23-й Лонгстафф оформил дубль. Росс Баркли на 40-й вернул равенство на табло. Моррис Карлтон на 59-й минуте реализовал удар «с точки» и обеспечил преимущество гостям, а на 62-й Элайджа Адебайо увеличил разрыв в счете. Киран Триппьер на 67-й сократил отставание, а Харви Барнс на 73-й отличился четвертым мячом «сорок».

После поединка «Ньюкасл» идет на 9-м месте (33 балла), «Лутон» находится на 16-й строчке (20 пунктов).

В другой встрече «Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.