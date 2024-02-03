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«Оренбург» сыграл вничью в матче со «Спартаком» из Болгарии

вчера, 20:37

«Оренбург» и «Спартак» Варна сыграли вничью в контрольной игре (2:2).

У российской команды голами отметились Николай Титков и Матиас Перес.

«Оренбург» идет на 14-м месте в РПЛ.

В другом поединке «Рубин» проиграл «Волгарю».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:12
У Оренбурга за год неплохая статистика со Спартаками откуда они ни были бы....
3 победы и 1 поражение.....
Вещий
Вещий
вчера в 21:06
Ну ничейка это не по проигрыш.... НО... вопросы есть к игре...
7xmn6p3u8z78
7xmn6p3u8z78
вчера в 20:40
Несмотря на то, что это был контрольный матч, обе команды показали хороший уровень игры
Гость
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