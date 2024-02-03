«Оренбург» сыграл вничью в матче со «Спартаком» из Болгарии

«Оренбург» и «Спартак» Варна сыграли вничью в контрольной игре (2:2).
У российской команды голами отметились Николай Титков и Матиас Перес.
«Оренбург» идет на 14-м месте в РПЛ.
В другом поединке «Рубин» проиграл «Волгарю».
«Оренбург» и «Спартак» Варна сыграли вничью в контрольной игре (2:2).
У российской команды голами отметились Николай Титков и Матиас Перес.
«Оренбург» идет на 14-м месте в РПЛ.
В другом поединке «Рубин» проиграл «Волгарю».
3 победы и 1 поражение.....
3 победы и 1 поражение.....