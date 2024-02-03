Сборная Катара обыграла команду Узбекистана в 1/4 финала Кубка Азии

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вчера, 21:50

Сборная Катара переиграла команду Узбекистана в 1/4 финала Кубка Азии (1:1 в основное и дополнительное время, 3:2 по пенальти).

Уткир Юсупов отличился автоголом на 27-й минуте и вывел хозяев поля вперед. Одилжон Хамробеков на 59-й сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказалась команда Катара.

В полуфинале турнира Катар сыграет с Ираном, который обыграл команду Японии.