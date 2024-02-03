Сборная Катара обыграла команду Узбекистана в 1/4 финала Кубка Азии

Сборная Катара переиграла команду Узбекистана в 1/4 финала Кубка Азии (1:1 в основное и дополнительное время, 3:2 по пенальти).
Уткир Юсупов отличился автоголом на 27-й минуте и вывел хозяев поля вперед. Одилжон Хамробеков на 59-й сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказалась команда Катара.
В полуфинале турнира Катар сыграет с Ираном, который обыграл команду Японии.
Во втором прям очень хорошо сыграли и сравняли. Надо было дожимать тогда катарцев. Но случилось то, что случилось.
Особенно плохо пробили пенальти. Ну так плохо, что не вольно мысли лезут о сдаче... Как может ветеран, опытный игрок, знающий арабский катарский футбол, пробить низом, по центру и не сильно.
Ну да ладно. Это так мысли. Удачи сборной в следующих турнирах!
Во втором прям очень хорошо сыграли и сравняли. Надо было дожимать тогда катарцев. Но случилось то, что случилось.
Особенно плохо пробили пенальти. Ну так плохо, что не вольно мысли лезут о сдаче... Как может ветеран, опытный игрок, знающий арабский катарский футбол, пробить низом, по центру и не сильно.
Ну да ладно. Это так мысли. Удачи сборной в следующих турнирах!