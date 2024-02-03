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Сборная Катара обыграла команду Узбекистана в 1/4 финала Кубка Азии

вчера, 21:50
КатарЛоготип футбольный клуб Катар2 : 1Логотип футбольный клуб УзбекистанУзбекистанЗакончился после серии пенальти

Сборная Катара переиграла команду Узбекистана в 1/4 финала Кубка Азии (1:1 в основное и дополнительное время, 3:2 по пенальти).

Уткир Юсупов отличился автоголом на 27-й минуте и вывел хозяев поля вперед. Одилжон Хамробеков на 59-й сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказалась команда Катара.

В полуфинале турнира Катар сыграет с Ираном, который обыграл команду Японии.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 08:42
Пенки...слили хозяевам турнира,не удивлен.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:27
Не получилось в этот раз пройти дальше. Может в следующий раз повезет.
galem72
galem72
сегодня в 00:09
Жаль Элдора не было. Он мог бы прокачать этот замес с арабами.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:10
Очень жаль что не смогли пройти дальше, но и так очень хорошо отыграли!
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:36
Очень жаль. Узбеки смотрелись неплохо во втором тайме, должны были добивать катар...
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:28
Воротчик у катарцев просто монстр. Ждём Аббоса на сборах.
azkan
azkan
вчера в 22:00
Жаль что проиграли. Но такой игрой вряд ли прошли бы Иран. Но хотя бы бронза была бы)
Во втором прям очень хорошо сыграли и сравняли. Надо было дожимать тогда катарцев. Но случилось то, что случилось.
Особенно плохо пробили пенальти. Ну так плохо, что не вольно мысли лезут о сдаче... Как может ветеран, опытный игрок, знающий арабский катарский футбол, пробить низом, по центру и не сильно.
Ну да ладно. Это так мысли. Удачи сборной в следующих турнирах!
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