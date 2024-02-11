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«Атлетико» нашёл замену Облаку

вчера, 09:31

В «Атлетико» определились с потенциальной заменой вратаря сборной Словении Яна Облака. «Манчестер Юнайтед» намерен сделать предложение футболисту.

«Атлетико» готов продать Облака, а взамен собирается подписать вратаря «Лас-Пальмаса» Альваро Вальеса. Испанец впечатлил своей игрой в этом сезоне. Интерес к нему также проявляют «Севилья», «Бетис» и «Манчестер Сити». Но представители «Атлетико» уже вступили в переговоры с «Лас-Пальмасом», который установил цену на Вальеса в размере 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что капитан мадридцев может продолжить карьеру в МЛС.

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Все комментарии
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:09
Добрый день. Видимо Т9 превратил действенную замену в девственную?
zbje424bk9cx
zbje424bk9cx
вчера в 10:21
Если за Облака действительно хорошие деньги предлагают, то тогда верное решение
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:44
Ну если это случится, посмотрим на сколько эта "замена" будет девственна - один сезон не показатель.
Гость
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