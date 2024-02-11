«Атлетико» нашёл замену Облаку

В «Атлетико» определились с потенциальной заменой вратаря сборной Словении Яна Облака. «Манчестер Юнайтед» намерен сделать предложение футболисту.
«Атлетико» готов продать Облака, а взамен собирается подписать вратаря «Лас-Пальмаса» Альваро Вальеса. Испанец впечатлил своей игрой в этом сезоне. Интерес к нему также проявляют «Севилья», «Бетис» и «Манчестер Сити». Но представители «Атлетико» уже вступили в переговоры с «Лас-Пальмасом», который установил цену на Вальеса в размере 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что капитан мадридцев может продолжить карьеру в МЛС.