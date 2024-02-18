Главного тренера «Наполи» могут уволить до матча с «Барселоной»

«Наполи» может расстаться с главным тренером Вальтером Маццарри до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который пройдёт 21 февраля. Об этом сообщил журналист Маттео Моретто.
По информации источника, в итальянском клубе всерьёз раздумывают над сменой наставника команды. Отмечается, что утром 18 февраля состоялись переговоры с Франческо Кальцоной, который возглавляет сборную Словакии. Специалист уже работал в «Наполи» с Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти.
В случае назначения Кальцона будет совмещать посты.