Главного тренера «Наполи» могут уволить до матча с «Барселоной»

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вчера, 18:52

«Наполи» может расстаться с главным тренером до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который пройдёт 21 февраля. Об этом сообщил журналист Маттео Моретто.

По информации источника, в итальянском клубе всерьёз раздумывают над сменой наставника команды. Отмечается, что утром 18 февраля состоялись переговоры с , который возглавляет сборную Словакии. Специалист уже работал в «Наполи» с Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти.

В случае назначения Кальцона будет совмещать посты.