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Главного тренера «Наполи» могут уволить до матча с «Барселоной»

вчера, 18:52

«Наполи» может расстаться с главным тренером Вальтером Маццарри до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который пройдёт 21 февраля. Об этом сообщил журналист Маттео Моретто.

По информации источника, в итальянском клубе всерьёз раздумывают над сменой наставника команды. Отмечается, что утром 18 февраля состоялись переговоры с Франческо Кальцоной, который возглавляет сборную Словакии. Специалист уже работал в «Наполи» с Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти.

В случае назначения Кальцона будет совмещать посты.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:38
ну, это уже слишком !
7nyq7th6xwme
7nyq7th6xwme
вчера в 20:33
Неужели уволят???? Вот как быстро можно вылететь в трубу...
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:13
Понятно.
adekvat
adekvat ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:10
Тренера приведшего клуб к чемпионству убрали, а этого влегкую выгонят.
Capral
Capral
вчера в 19:15
Что-то я не понял, его же не так давно назначили, и уже увольняют?
Гость
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