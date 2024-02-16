«Барселона» не хочет назначать Нагельсманна из-за двух главных причин

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вчера, 21:49

Главный тренер сборной Германии является одним из кандидатов на замену Хави в «Барселоне».

Однако вариант с назначением немецкого специалиста является маловероятным, наставник находится в конце шорт-листа «сине-гранатовых».

Первая причина, по которой «Барселона» не хочет назначать Нагельсманна, это тот факт, что он будет руководить сборной Германии на Евро-2024 до середины июля, поэтому не сможет полностью погрузиться в дела каталонского клуба перед началом сезона. Вторая причина — тренерский опыт и возможность общаться с футболистами. В «Барселоне» считают, что Нагельсманн может не справиться с раздевалкой и не выдержать давление управлением таким великим клубом. Также боссы «Барселоны» хотят пригласить более опытного тренера, который будет старше по возрасту, чем 36-летний Нагельсманн.