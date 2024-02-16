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«Барселона» не хочет назначать Нагельсманна из-за двух главных причин

вчера, 21:49

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн является одним из кандидатов на замену Хави в «Барселоне».

Однако вариант с назначением немецкого специалиста является маловероятным, наставник находится в конце шорт-листа «сине-гранатовых».

Первая причина, по которой «Барселона» не хочет назначать Нагельсманна, это тот факт, что он будет руководить сборной Германии на Евро-2024 до середины июля, поэтому не сможет полностью погрузиться в дела каталонского клуба перед началом сезона. Вторая причина — тренерский опыт и возможность общаться с футболистами. В «Барселоне» считают, что Нагельсманн может не справиться с раздевалкой и не выдержать давление управлением таким великим клубом. Также боссы «Барселоны» хотят пригласить более опытного тренера, который будет старше по возрасту, чем 36-летний Нагельсманн.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:58
Вся эта дребедень - выдумки спортивных журналистов. Не стоит заморачиваться.
112910415
112910415
сегодня в 13:11
не готов, совсем !
galem72
galem72
сегодня в 11:43
Весело пресса живёт. Сначала они решают за клуб, кто будет кандидатом на пост главного тренера. А потом сразу же его выгоняют с должности, ими же ему приписанной, объясняя этот отказ очевидными причинами.
И всё — материал готов!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:16
Диагноз поставили верный!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:23, ред.
Имхо.
Вся эта мишура по поводу тренера у Барселоны в оконцовке будет отдана на откуп самой игре футболистов. То есть решение по тому же Хави будет принято не в кабинетах Лапорты, а проистечет с "низов".
Насколько быстро восстановятся оба Жоау (Канселу и Феликс), настолько клуб и будет успешен в ЛЧ и Ла Лиге. И здесь два сценария:
- первый оптимистический. Португальцы (оба) в строю, играют в тандеме на былых кондициях (слева). Правую бровку тащит вошедший во вкус Ямаль. Складываем воедино живые фланги и получаем в центре результативного Левандовского.
- второй ...саркастический, описывать который смысла нет, ибо он Сегодня у всех на глазах, а если в 2-х словах, то: Рафинья - справа; Торрес и Бальде - слева; Хави - в утиль...

P.S. Нагельсманн ? Нет. Этому мужику надо светиться на обложках журналов мод: дорогие часы, одежда, обувь, мужские аксессуары... Вот это реально его.
А в Барселоне немец полысеет, ссутулится, похудеет,...,..., и вообще закурит.
Вон Хави с Востока какой весёлый и жизнерадостный приехал..., а щас - без слёз не взглянешь.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:59
И у меня на это пять причин)))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 08:35
Гвардиола перешел в МС и сделал там такую же +- Барселону с совершенно другими футболистами, где есть нормальная цельная игра, и она приносит титулы и радует глаз.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 08:34
Нагельсманну лучше идти в систему Ред Булл, в Барселоне его зажуют.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:45
Нечего занимать два стула.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:07
Им хотя бы кого-либо из опытных пригласить и это уже будет успех, а не выёживаться
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:04
К нагелю это не относится. Он психолог никудышный, по нашему гопник
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:01
Я не путаю...
И прекрасно знаю кем был Гвардиола до тренерства...
Но бывает так что и переводчики типа Моуриньо никогда не игравшие на высшем уровне начинают брать 25 европейских титула...включая международные...
Grizly88
Grizly88 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:59
Тут большая разница между Гвардиола и Нагельсаманом, Гвардиола который от кожи до костей Барсук, который знал внутри всю кухню Барселоны, тогда у него были Хави, Иньеста, Месси, и еще много топовых игроков, а тут Нагельсамн который возглавит кризисный клуб, без таких ярких игроков, еше по уши в долгах, да Гвардиола да же шас побоялся бы возглавить нынешнюю Барселону, с таким бюджетом, чтобы не подпортить себе репутацию. А вот Клопп мог бы стряхнуть эту нынешнюю Барселону , он не плохо поднимает клубы со дна, это пример Боруссия Д, Ливерпуль, Мое мнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:52
Не надо путать. Хосеп Гвардиола был великолепным защитником в Барсе, играл много лет на высочайшем уровне. А этот нагель в лучшем случае во дворе мяч гонял. Гваридола - редкий случай когда выдающийся футболист стал выдающимся тренером. Немного сверкнул Зидан, но быстро завязал с тренерской карьерой. Переход о статуса игрока в статус тренера не всем удается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:42, ред.
в 2008-м Гвардиоле пришедшему на пост в Барсу было столько же лет сколько и Нагельсманну....
Capral
Capral
вчера в 22:28
Бескультурный, необразованный человек, которого, часто критиковали, за неумение вести себя в обществе. Если сейчас, у Тухеля, в Баварии, есть игроки недовольные обстановкой в команде, то Нагель- искусственно создал, два враждующих лагеря в Баварии. Видимо, у руководства Барсы еще сохранилась часть здравого смысла, после неудачи, с Хави, если, они решили не звать, этого немецкого простака... Его футбол- футбол из 50-х, простой- как угол дома. Большинство, немецких известных специалистов были категорически против назначения Нагеля на должность ГТ сборной. А, Т.Мюллер- и вовсе высмеял открыто эту глупость. Правильно решило руководство Барсы- Нагель не справится с раздевалкой, как это случилось у него в Баварии...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:54
Нагельсманн спит и видит возглавить нынешнюю Барселону
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:53
А если коротко, то сосем сырой. Да и его назначение в сб. Германии - это чья то злая шутка. Просто недоразумение. Придется забыть старую байку " В футбол играют многие, а выигрывает Германия" Теперь иные времена.
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