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Восстановление Неймара займёт не меньше нескольких месяцев

вчера, 12:55

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар высказался о ходе восстановления нападающего «Аль-Хиляля» Неймара от травмы. Слова специалиста приводит Mundo Deportivo со ссылкой на O Tempo.

В октябре 2023 года игрок получил разрыв крестообразной связки и мениска.

Мы ещё не достигли даже половины пути к его выздоровлению. Только когда мы приблизимся к девяти или десяти месяцам (физиотерапии), тогда сможем подтвердить его возвращение на поле.

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Все комментарии
Cules2013
Cules2013
вчера в 22:50
Будет год восстанавливаться и вернётся в такой же форме примерно, как Азар перед завершением карьеры. Если жадность не возьмёт верх, то может уже вешать бутсы на гвоздь по истечению контракта с Аль-Хилялем.
f63cfbjfyns3
f63cfbjfyns3
вчера в 16:44
К выздоровлению наберёт лишних килограмм пятнадцать и никогда их уже совсем не сбросит.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:30
Вряд ли Неймар выйдет уже на свой лучший уровень после такой тяжёлой травмы, учитывая его возраст. И в сборную Бразилии его играть вряд ли пригласят.
Но за бабло шейхов ещё попылить может какое-то время.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:59
Неймар сам виноват в травмах - слишком часто передерживает мяч.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:44
Карьеру игрока можно смело заканчивать.... жаль, что все профукал.
adekvat
adekvat
вчера в 13:40
За такие бабки его подписывают, а он больше по больничкам и клубам бегает чем по полю.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:36
Спустил карьеру в унитаз так сказать)
sihafazatron
sihafazatron ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 13:34
Уже даже и не играет)
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:13
Неймар шикует по клубам ходит уже год лечится, ну и идиоты эти шейхи подписав его за огромные деньги
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d3s2kc3yv2x8
вчера в 13:09
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan
    вчера в 12:57
    Неймар давно уже не футболист. Играет за кайф и денег. Без обид.
    Гость
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