Восстановление Неймара займёт не меньше нескольких месяцев

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вчера, 12:55

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар высказался о ходе восстановления нападающего «Аль-Хиляля» от травмы. Слова специалиста приводит Mundo Deportivo со ссылкой на O Tempo.

В октябре 2023 года игрок получил разрыв крестообразной связки и мениска.