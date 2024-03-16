Восстановление Неймара займёт не меньше нескольких месяцев

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар высказался о ходе восстановления нападающего «Аль-Хиляля» Неймара от травмы. Слова специалиста приводит Mundo Deportivo со ссылкой на O Tempo.
В октябре 2023 года игрок получил разрыв крестообразной связки и мениска.
Мы ещё не достигли даже половины пути к его выздоровлению. Только когда мы приблизимся к девяти или десяти месяцам (физиотерапии), тогда сможем подтвердить его возвращение на поле.
Но за бабло шейхов ещё попылить может какое-то время.
Но за бабло шейхов ещё попылить может какое-то время.