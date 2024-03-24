Нападающий «Ахмата» Бериша восстановился после травмы

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о восстановлении нападающего Бернарда Бериши.
Бериша уже работает в общей группе. Он будет готов к следующей игре.
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о восстановлении нападающего Бернарда Бериши.
Бериша уже работает в общей группе. Он будет готов к следующей игре.
Тебя вообще никак не смущает, что в отличие от твоего оппонента, я не раз подчёркивал, что призы меня не интересуют от слова совсем ? Я понимаю, что думать тяжело, но иногда надо делать над собой хоть какие-то усилия ....
Тебя вообще никак не смущает, что в отличие от твоего оппонента, я не раз подчёркивал, что призы меня не интересуют от слова совсем ? Я понимаю, что думать тяжело, но иногда надо делать над собой хоть какие-то усилия ....