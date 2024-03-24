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ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Нападающий «Ахмата» Бериша восстановился после травмы

Все комментарии
5zb2f3ed4hnh
5zb2f3ed4hnh
сегодня в 21:17
Хорошая новость. Может помочь Ахмату в играх.
ABir
ABir
сегодня в 20:47
Снова сможет выполнять подкаты под главных тренеров соперников
a-league
a-league
сегодня в 20:23, ред.
(с) "a-league это твой клон"

Тебя вообще никак не смущает, что в отличие от твоего оппонента, я не раз подчёркивал, что призы меня не интересуют от слова совсем ? Я понимаю, что думать тяжело, но иногда надо делать над собой хоть какие-то усилия ....
Гость
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