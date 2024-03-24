Семак ответил на вопрос, почему Клаудиньо не сыграл с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об отсутствии полузащитника Клаудиньо в контрольном матче с «Црвеной Звездой» (0:1).
У Клаудиньо небольшое повреждение, поэтому мы оставили его в Санкт-Петербурге, чтобы он восстанавливался.
|Црвена Звезда1 : 0Зенит
|Матч завершен
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об отсутствии полузащитника Клаудиньо в контрольном матче с «Црвеной Звездой» (0:1).
У Клаудиньо небольшое повреждение, поэтому мы оставили его в Санкт-Петербурге, чтобы он восстанавливался.