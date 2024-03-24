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Семак ответил на вопрос, почему Клаудиньо не сыграл с «Црвеной Звездой»

сегодня, 08:49
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об отсутствии полузащитника Клаудиньо в контрольном матче с «Црвеной Звездой» (0:1).

У Клаудиньо небольшое повреждение, поэтому мы оставили его в Санкт-Петербурге, чтобы он восстанавливался.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 09:28
Правильно, нужно готовиться к играм чемпионата, а с сербами по полю бегать можно тем, кто в чемпионате мало задействован.
57wtx9rh343x
57wtx9rh343x
сегодня в 09:12
Товарняк не так важен... пусть восстанавливается в чемпионату.
Гость
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