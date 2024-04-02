«Спартак» не рассчитывает на Николсона

В «Спартаке» не рассчитывают на нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона. В случае возвращения из аренды «красно-белые» будут искать ему новую команду. 27-летний игрок не вписывается в нынешнюю стратегию развития клуба.
Николсон находится в аренде в «Клермоне», которая истекает летом 2024 года. За французский клуб он сыграл 24 матча, забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Контракт Николсона со «Спартаком» действует до лета 2026 года.
Откровенно, стратегия развития и нынешний Спартак — вещи несовместимые. Какое может быть развитие, когда у клуба снова миллиард убытков, или это из разряда "отрицательный рост"?
А Николсон и в правду не нужен.
Откровенно, стратегия развития и нынешний Спартак — вещи несовместимые. Какое может быть развитие, когда у клуба снова миллиард убытков, или это из разряда "отрицательный рост"?
А Николсон и в правду не нужен.