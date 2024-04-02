«Спартак» не рассчитывает на Николсона

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сегодня, 09:47

В «Спартаке» не рассчитывают на нападающего сборной Ямайки . В случае возвращения из аренды «красно-белые» будут искать ему новую команду. 27-летний игрок не вписывается в нынешнюю стратегию развития клуба.

Николсон находится в аренде в «Клермоне», которая истекает летом 2024 года. За французский клуб он сыграл 24 матча, забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Контракт Николсона со «Спартаком» действует до лета 2026 года.