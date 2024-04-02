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«Спартак» не рассчитывает на Николсона

сегодня, 09:47

В «Спартаке» не рассчитывают на нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона. В случае возвращения из аренды «красно-белые» будут искать ему новую команду. 27-летний игрок не вписывается в нынешнюю стратегию развития клуба.

Николсон находится в аренде в «Клермоне», которая истекает летом 2024 года. За французский клуб он сыграл 24 матча, забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Контракт Николсона со «Спартаком» действует до лета 2026 года.

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Интерес
Интерес
сегодня в 10:43
У нынешнего "Спартака" есть СТРАТЕГИЯ???
galem72
galem72
сегодня в 09:59
"...игрок не вписывается в нынешнюю стратегию развития клуба..."

Откровенно, стратегия развития и нынешний Спартак — вещи несовместимые. Какое может быть развитие, когда у клуба снова миллиард убытков, или это из разряда "отрицательный рост"?
А Николсон и в правду не нужен.
tupmzkkpc6mm
tupmzkkpc6mm
сегодня в 09:51
В данном случае не велика потеря
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:50
Давно пора было уже его куда-то деть .
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