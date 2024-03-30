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Песьяков оценил вероятность своего возвращения в «Спартак»

сегодня, 13:57

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков дал комментарий на тему возможности своего возвращения в «Спартак». Ранее сообщалось, что «красно-белые» ищут нового голкипера.

Рассмотрю ли предложение вернуться в «Спартак», если оно поступит? Сложный вопрос, сложный. Не знаю. Как по мне, это из области фантастики — я уже немолодой, в возрасте. Надежный? Ну наверное. Не знаю, что конкретно нужно тренеру. Но я не люблю фантазировать — зачем?

Мой приоритет — продлить контракт с «Ростовом»? Я был бы счастлив, да.

В системе московского клуба футболист находился с 2009 по 2017 год.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
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Уходя-уходи. И не возвращайся...
Интерес
Интерес
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