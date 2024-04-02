«Челси» собирается увеличить зарплату Палмеру

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сегодня, 21:23

«Челси» хочет предложить хавбеку новый контракт.

Лондонцы собираются заметно увеличить зарплату футболиста. Сейчас он получает 80 тысяч фунтов в неделю.

Соглашение игрока с «синими» рассчитано на 7 лет с опцией продления еще на год. На данный момент «Челси» не работает над продлением договора, но в клубе понимают, что полузащитник должен получать больше.

Ранее лондонцы продлили контракт с одним из воспитанников клуба.