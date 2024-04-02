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«Челси» собирается увеличить зарплату Палмеру

сегодня, 21:23

«Челси» хочет предложить хавбеку Коулу Палмеру новый контракт.

Лондонцы собираются заметно увеличить зарплату футболиста. Сейчас он получает 80 тысяч фунтов в неделю.

Соглашение игрока с «синими» рассчитано на 7 лет с опцией продления еще на год. На данный момент «Челси» не работает над продлением договора, но в клубе понимают, что полузащитник должен получать больше.

Ранее лондонцы продлили контракт с одним из воспитанников клуба.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 22:43
Давно заслужил улучшенный контракт. Один из лучших не только в Англии (в буксующем Челси без поставленной игры), но и в мире.
К слову, у Палмера в этом сезоне 30 очков по системе гол+пас, как и у Беллингема.
x6mkwmd8wyvk
x6mkwmd8wyvk
сегодня в 22:34
Смогут ли они удержать его деньгами, время покажет!
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 21:59
Вопрос захочет ли сам Коул возвращаться...
Он лидер Челси, кайфует от игры, всё получается, зачем ему обратно к Пепу, который не может ему точно что-либо гарантировать?) Риск)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:52
Верните лучше его нам обратно xD
Гость
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