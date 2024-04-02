«Челси» собирается увеличить зарплату Палмеру

«Челси» хочет предложить хавбеку Коулу Палмеру новый контракт.
Лондонцы собираются заметно увеличить зарплату футболиста. Сейчас он получает 80 тысяч фунтов в неделю.
Соглашение игрока с «синими» рассчитано на 7 лет с опцией продления еще на год. На данный момент «Челси» не работает над продлением договора, но в клубе понимают, что полузащитник должен получать больше.
Ранее лондонцы продлили контракт с одним из воспитанников клуба.
К слову, у Палмера в этом сезоне 30 очков по системе гол+пас, как и у Беллингема.
К слову, у Палмера в этом сезоне 30 очков по системе гол+пас, как и у Беллингема.
Он лидер Челси, кайфует от игры, всё получается, зачем ему обратно к Пепу, который не может ему точно что-либо гарантировать?) Риск)
Он лидер Челси, кайфует от игры, всё получается, зачем ему обратно к Пепу, который не может ему точно что-либо гарантировать?) Риск)