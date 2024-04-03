Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2023/2024

ЦСКА переиграл «Балтику» в матче Кубка России

сегодня, 20:13
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Балтика» уступила ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (0:1).

Гол забил Виктор Давила на 39-й минуте.

Ответный поединок состоится 16 апреля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Урал» минимально обыграл «Локомотив» в Кубке России
Сегодня, 17:58
«Спортинг» смог выйти в финал Кубка Португалии
Сегодня, 00:48
«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» не выявили победителя
Сегодня, 00:29
«Ювентус» обыграл «Лацио» в матче Кубка Италии
Вчера, 23:58
«Аль-Наср» разгромил клуб «Абха», у Роналду хет-трик
Вчера, 23:55
«Кайзерслаутерн» вышел в финал Кубка Германии
Вчера, 23:40
Сортировать
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 20:30
Ну что, коняшек с натужной победой....особенно во втором тайме Балтика сделала всё для того, чтобы уйти от поражения...... они создали много голевых моментов подряд, но забить так и не сумели: здесь и штанга, и перекладина, и вынос мяча из пустых ворот. Команда Федотова выдержала натиск соперника и добилась победы с минимальным счётом 1:0..... НО все же пока не так критично для Балтики и судьба противостояния решится в ответном матче в Москве.
Сп62
Сп62 ответ s5fx6ku2ra24 (раскрыть)
сегодня в 20:27
Игра была не классная, но победил класс.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:24
Единственное, что порадовало в этом матче, так это лучший гол сезона забитый игроком ЦСКА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:22
Хорошая игра двух команд, 39 - я мин. решила итог матча. Шикарный гол Виктора Давила украшение поединка. .
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:19, ред.
Так это совсем другая команда,чем в прошлом году! Та мне больше нравилась,со своим лицом,отличным от остальных в РПЛ-постоянный прессинг и активность до конца,да и русских игроков было больше.
А на вылет,потому что не забивает.Как и сегодня.Ни одного матча вчистую не продули-и на вылет.
Интерес
Интерес
сегодня в 20:17
Учитывая разницу в статусности команд,ЦСКА провёл очередной середняцкий матч.
Как всегда, второй тайм продул,а "Балтика"-наоборот сыграла лучше,но этого не хватило.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:16
ЦСКА впервые не пропустил в добавленное время! С победой, конечно!, Но Балтика очень приличная команда. Странно, что стоит на вылет.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:16
Кошмар второго тайма продолжается... Сегодня повезло, не выиграли, а повезло!
s5fx6ku2ra24
s5fx6ku2ra24
сегодня в 20:14
Заряда не хватило, победил класс.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 