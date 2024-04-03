ЦСКА переиграл «Балтику» в матче Кубка России

«Балтика» уступила ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Гол забил Виктор Давила на 39-й минуте.
Ответный поединок состоится 16 апреля.
«Балтика» уступила ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Гол забил Виктор Давила на 39-й минуте.
Ответный поединок состоится 16 апреля.
А на вылет,потому что не забивает.Как и сегодня.Ни одного матча вчистую не продули-и на вылет.
А на вылет,потому что не забивает.Как и сегодня.Ни одного матча вчистую не продули-и на вылет.
Как всегда, второй тайм продул,а "Балтика"-наоборот сыграла лучше,но этого не хватило.
Как всегда, второй тайм продул,а "Балтика"-наоборот сыграла лучше,но этого не хватило.