РФС может организовать ретроматч, посвящённый Садырину

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вчера, 10:35

РФС может организовать матч ветеранов «Зенита» и ЦСКА , который будет посвящён . Об этом рассказал руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин.

Человек внёс большой вклад в наш футбол, в «Зенит» и ЦСКА , сделав их чемпионами. Поэтому думаю, что матч между этими клубами может быть памятен как для футболистов, так и для болельщиков.

Как игрок Садырин выступал за пермскую «Звезду» (1962-1965) и «Зенит» (1965-1976). За свою тренерскую карьеру Павел Фёдорович возглавлял: «Зенит-2» (1977), «Зенит» (1983-1985, 1995-1996), херсонский «Кристалл» (1988), ЦСКА (1989-1992, 1997-1998, 2000-2001), сборную России (1992-1994), «Рубин» (1998-1999) и сборную Узбекистана (2000). Вместе с «сине-бело-голубыми» Садырин выигрывал чемпионат СССР (1983/1984). С армейцами специалист, помимо первенства Советского Союза (1990/1991), выиграл кубок страны (1990/1991).

Садырин скончался в возрасте 59 лет.