Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныТоварищеские матчи. Клубы 2024

РФС может организовать ретроматч, посвящённый Садырину

вчера, 10:35

РФС может организовать матч ветеранов «Зенита» и ЦСКА, который будет посвящён Павлу Садырину. Об этом рассказал руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин.

Человек внёс большой вклад в наш футбол, в «Зенит» и ЦСКА, сделав их чемпионами. Поэтому думаю, что матч между этими клубами может быть памятен как для футболистов, так и для болельщиков.

Как игрок Садырин выступал за пермскую «Звезду» (1962-1965) и «Зенит» (1965-1976). За свою тренерскую карьеру Павел Фёдорович возглавлял: «Зенит-2» (1977), «Зенит» (1983-1985, 1995-1996), херсонский «Кристалл» (1988), ЦСКА (1989-1992, 1997-1998, 2000-2001), сборную России (1992-1994), «Рубин» (1998-1999) и сборную Узбекистана (2000). Вместе с «сине-бело-голубыми» Садырин выигрывал чемпионат СССР (1983/1984). С армейцами специалист, помимо первенства Советского Союза (1990/1991), выиграл кубок страны (1990/1991).

Садырин скончался в возрасте 59 лет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бензема высказался о своей безголевой серии
Вчера, 12:57
Жиру высказался о своём будущем в сборной Франции
31 марта
Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Ларри Ллойд
28 марта
Щесны был близок к завершению карьеры в сборной
27 марта
Месси назвал свои любимые виды спорта, кроме футбола
27 марта
Данни хочет вернуться в Россию
25 марта
Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:03
Очень хорошая будет память Садырину.
Вот только не должно быть на стадионе тех, кто подписывал кляузы на него.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:03
Вполне заслуженно . Тут даже вопросов не возникает . Всё правильно.
Вещий
Вещий
вчера в 10:38
Очень хорошая мысль.... нужно осуществить. Думаю что многие ветераны выйдут на поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:37
Это было бы очень благородно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 