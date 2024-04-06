РФС может организовать ретроматч, посвящённый Садырину

РФС может организовать матч ветеранов «Зенита» и ЦСКА, который будет посвящён Павлу Садырину. Об этом рассказал руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин.
Человек внёс большой вклад в наш футбол, в «Зенит» и ЦСКА, сделав их чемпионами. Поэтому думаю, что матч между этими клубами может быть памятен как для футболистов, так и для болельщиков.
Как игрок Садырин выступал за пермскую «Звезду» (1962-1965) и «Зенит» (1965-1976). За свою тренерскую карьеру Павел Фёдорович возглавлял: «Зенит-2» (1977), «Зенит» (1983-1985, 1995-1996), херсонский «Кристалл» (1988), ЦСКА (1989-1992, 1997-1998, 2000-2001), сборную России (1992-1994), «Рубин» (1998-1999) и сборную Узбекистана (2000). Вместе с «сине-бело-голубыми» Садырин выигрывал чемпионат СССР (1983/1984). С армейцами специалист, помимо первенства Советского Союза (1990/1991), выиграл кубок страны (1990/1991).
Садырин скончался в возрасте 59 лет.
Вот только не должно быть на стадионе тех, кто подписывал кляузы на него.
Вот только не должно быть на стадионе тех, кто подписывал кляузы на него.