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Данни хочет вернуться в Россию

сегодня, 11:59

Экс-футболист «Зенита» Данни заявил о желании вернуться в Россию.

Президент «Зенита» Медведев звонил мне, чтобы узнать, какие у меня планы, чем я планирую заниматься. И предложил мне возглавить академию «Зенита», но у меня на первом месте стояло здоровье моей дочери, и я принял решение остаться в Португалии. Я не хотел думать ни о какой работе. Хотел всё своё свободное время уделять семье. Но да, он звонил мне и предлагал возможность вернуться в Россию, в «Зенит». Хочу ли однажды вернуться? Да, почему нет. Возможно, когда там будут играть мои сыновья.

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Все комментарии
cw87gdncqp3n
cw87gdncqp3n
сегодня в 13:47
"...Да, почему нет...." это не совсем синоним слову "хочет"
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 12:35
Если бы хотел вернуться - вернулся бы. Заголовок новости не отражает ее суть, вводит в заблуждение. По-хорошему, он должен звучать иначе: "Данни отказался ехать в Россию на выгодное предложение Зенита возглавить клубную академию".

То есть даже за деньги он отказался, прикрываясь тем, что его Португальском мухоср@нске врачи лучше, чем в Питере. Даже смешно немного, какая нелепая отмазка
zw2wxzfqts2p
zw2wxzfqts2p
сегодня в 12:27
Похоже где-то накосячил у себя и решил спрятаться в России.
Гость
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