Данни хочет вернуться в Россию

Экс-футболист «Зенита» заявил о желании вернуться в Россию.

Президент «Зенита» Медведев звонил мне, чтобы узнать, какие у меня планы, чем я планирую заниматься. И предложил мне возглавить академию «Зенита», но у меня на первом месте стояло здоровье моей дочери, и я принял решение остаться в Португалии. Я не хотел думать ни о какой работе. Хотел всё своё свободное время уделять семье. Но да, он звонил мне и предлагал возможность вернуться в Россию, в «Зенит». Хочу ли однажды вернуться? Да, почему нет. Возможно, когда там будут играть мои сыновья.