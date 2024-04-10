Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал, как страдал от наркотической зависимости

Бывший игрок «Ливерпуля» рассказал о том, как испытывал проблемы с наркотиками. Его слова приводит Goal со ссылкой на подкаст Бена Хита.

Какое-то время я был (зависим от кокаина), потому что дошёл до той точки, когда не чувствовал, что могу что-то делать без него. Это было чепухой, конечно, я мог. Я делал и то, и другое (проходил терапию и групповые занятия, чтобы получить помощь). Я проходил терапию до того, как у меня возникли какие-либо проблемы, когда я впервые перестал играть, потому что я думал, что это будет полезно. Но я не выдержал, что мне, возможно, следовало сделать.

Есть парни, которых я встречал, у них была травма на всю жизнь из-за определённых пристрастий и прочего. Я, наверное, целый год находился в мире, полном боли, а они как бы смотрят на меня и говорят: «Знаешь, ты должен быть очень благодарен, что у тебя был только год». И я такой: «Я послушаю это и приму к сведению».