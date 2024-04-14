Митрофанов: «УЕФА старается делать всё для возвращения российских команд».

Как сообщает ТАСС, с 23 по 29 апреля в Волгограде пройдёт турнир развития УЕФА. В нём примут участие команды в возрасте до 16 лет из разных стран, в том числе и из России. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как соревнование поможет возвращению профессиональных команд в турниры под эгидой УЕФА:
У нас с УЕФА есть стратегическая договорённость по поводу проведения турниров развития. Более того, УЕФА старается делать всё, чтобы поспособствовать возвращению наших команд в европейский и мировой спорт. Поэтому турнир развития — один из таких шагов. Его успешное проведение в прошлом году — надеюсь, что в этом году будет ещё лучше — всем показывает открытость России. Надеюсь, турнир будет способствовать ускорению нашего возвращения.
Наши чиновники до сих пор находятся в какой-то параллельной вселенной !(
Наши чиновники до сих пор находятся в какой-то параллельной вселенной !(
https://www.youtube.com/watch?v=L99LuqiV9Y8&ab_channel=Android1400