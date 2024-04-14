Митрофанов: «УЕФА старается делать всё для возвращения российских команд».

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сегодня, 12:11

Как сообщает ТАСС, с 23 по 29 апреля в Волгограде пройдёт турнир развития УЕФА . В нём примут участие команды в возрасте до 16 лет из разных стран, в том числе и из России. Генеральный секретарь РФС рассказал, как соревнование поможет возвращению профессиональных команд в турниры под эгидой УЕФА :