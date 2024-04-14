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Митрофанов: «УЕФА старается делать всё для возвращения российских команд»

сегодня, 12:11

Как сообщает ТАСС, с 23 по 29 апреля в Волгограде пройдёт турнир развития УЕФА. В нём примут участие команды в возрасте до 16 лет из разных стран, в том числе и из России. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как соревнование поможет возвращению профессиональных команд в турниры под эгидой УЕФА:

У нас с УЕФА есть стратегическая договорённость по поводу проведения турниров развития. Более того, УЕФА старается делать всё, чтобы поспособствовать возвращению наших команд в европейский и мировой спорт. Поэтому турнир развития — один из таких шагов. Его успешное проведение в прошлом году — надеюсь, что в этом году будет ещё лучше — всем показывает открытость России. Надеюсь, турнир будет способствовать ускорению нашего возвращения.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 15:53
Вместо того чтобы брогсить платить всякие взносы , этот деятель несёт чушь((
particular
particular
сегодня в 14:27, ред.
Заявления про "делать всё" больше отдаёт чиновничей вознёй с шаблонными фразами, под которыми явно просматривается ж..а в этом вопросе...
112910415
112910415
сегодня в 14:17
ура, счастье где-то рядом
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:15
Г-н Митрофанов, как и мы с вами, всё прекрасно понимает, но приходится делать мину при плохой игре. Болельщики не наивные первоклашки, которые поверят всему, что им говорят.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:12
Этот чудак на букву м , сам то верит в то что говорит(((
Little Caprice
Little Caprice ответ Robert Petrov 1 (раскрыть)
сегодня в 14:00
Хорошо, ЦСКА играть в Европе тогда запретим. Остальным можно.
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1
сегодня в 13:51
А разве возвращение в уефа не будет считаться дискредитацией армии? Там же одни англо-саксы
Struhan
Struhan
сегодня в 13:45
Такое высказывание оскорбительно. Как будто Спартак бедный клуб)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:38
Митрофанов: «УЕФА старается делать всё для возвращения российских команд».
Наши чиновники до сих пор находятся в какой-то параллельной вселенной !(
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:30
Интересно, кто же тогда мешает России?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:29
Митрофанов, ты что несешь?
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 13:22
Какое то лицемерие ей богу
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 13:18
показывают видимость работы, чтобы не решаться принретых мест с огромными кошельками. Хотя все прекрасно понимают, что они ничего не решают
ub83j2qr6mcp
ub83j2qr6mcp
сегодня в 13:11
Это сплошная демагогия и пустая трата времени. В Европу нас ещё долго не пустят.
альсато
альсато ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 13:04
так это и понятно, что зависимы!)))))...я к тому, что с ЗАВИСИМЫМИ ЛЮДЬ1 смысла общаться!
Igo0rek
Igo0rek ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 12:55
У них особо и выбора не было. Они зависимы от общественного резонанса, и от мировой политики.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 12:40, ред.
Митрофанов: «УЕФА старается делать всё для возвращения российских команд»

lotsman
lotsman
сегодня в 12:20, ред.
Да ничего они не хотят. Бросают косточку, чтобы прикармливать и делают вид, что стараются. Если бы действительно старались, то подняли бы старый лозунг - СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ и не запрещали бы выступать нашим спортсменам на международных соревнованиях.
альсато
альсато
сегодня в 12:20
УЕФА хотят-уже смешно!))))..а кто же нас тогда выкинул из турниров под эгидой УЕФА?)))...не смешите мои тапочки!
jkc76axnkayd
jkc76axnkayd
сегодня в 12:14
Чего-то слабо они хотят, нет продвижения
fkqw4htpz66x
fkqw4htpz66x
сегодня в 12:14
Надоело уже слушать эту бодягу
Гость
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