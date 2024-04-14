УЕФА частично профинансирует собственный турнир в России

УЕФА частично профинансирует турнир развития организации, который состоится в этом году в Волгограде. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Почему снова в Волгограде? Хороший футбольный регион, есть все условия для проведения подобного соревнования. Достаточно комфортная температура в этом время. Благодарны губернатору, руководству и администрации Волгоградской области за системную поддержку наших начинаний. УЕФА частично финансирует проведение турнира.
В турнире развития УЕФА примут участие сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы до 16 лет.