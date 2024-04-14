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УЕФА частично профинансирует собственный турнир в России

сегодня, 12:05

УЕФА частично профинансирует турнир развития организации, который состоится в этом году в Волгограде. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Почему снова в Волгограде? Хороший футбольный регион, есть все условия для проведения подобного соревнования. Достаточно комфортная температура в этом время. Благодарны губернатору, руководству и администрации Волгоградской области за системную поддержку наших начинаний. УЕФА частично финансирует проведение турнира.

В турнире развития УЕФА примут участие сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы до 16 лет.

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альсато
альсато
сегодня в 12:27
что значит ЧАСТИЧНО, за СОБСТВЕННЫЙ турнир?)))))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:11
Это типа "подачка с барского стола" (частично) или частично потому что предварительно попадёт под "распил" спортивных чиновников?)
Гость
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