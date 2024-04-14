УЕФА частично профинансирует собственный турнир в России

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сегодня, 12:05

УЕФА частично профинансирует турнир развития организации, который состоится в этом году в Волгограде. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС .

Почему снова в Волгограде? Хороший футбольный регион, есть все условия для проведения подобного соревнования. Достаточно комфортная температура в этом время. Благодарны губернатору, руководству и администрации Волгоградской области за системную поддержку наших начинаний. УЕФА частично финансирует проведение турнира.