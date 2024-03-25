Митрофанов: «Просим УЕФА допустить Россию до ближайшего цикла отбора»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о диалоге с УЕФА на тему возвращения российского футбола в международные турниры.

Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить от того, когда это решение примет УЕФА . Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора». На чемпионат Европы в 2024 году мы попасть уже не можем по спортивным причинам — это логично. Дальше стартуют новые соревнования, на которые мы хотим быть допущенными. Это наша задача. Мы хотим попасть в каждое ближайшее соревнование.