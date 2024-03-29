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В УЕФА назвали безопасность на Евро-2024 главным приоритетом

сегодня, 10:55

Безопасность всех участников Евро-2024 является главным приоритетом для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и властей Германии. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Безопасность на чемпионате Европы — 2024 является главным приоритетом для УЕФА и властей Германии. Поэтому УЕФА тесно сотрудничает с соответствующими органами власти и партнёрами в разработке надлежащих и надёжных механизмов для обеспечения безопасности всех участников турнира. Мы уверены, что будут приняты все необходимые меры.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:27
и это очень замечательно
8ke2qhbgw7qb
8ke2qhbgw7qb
сегодня в 12:22
Нажо будет всё хорошо посмотреть и привести в порядок
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:54
Это будет сделать очень сложно.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:57
Да это правильно!!
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