В УЕФА назвали безопасность на Евро-2024 главным приоритетом

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сегодня, 10:55

Безопасность всех участников Евро-2024 является главным приоритетом для Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и властей Германии. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу УЕФА .

Безопасность на чемпионате Европы — 2024 является главным приоритетом для УЕФА и властей Германии. Поэтому УЕФА тесно сотрудничает с соответствующими органами власти и партнёрами в разработке надлежащих и надёжных механизмов для обеспечения безопасности всех участников турнира. Мы уверены, что будут приняты все необходимые меры.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.