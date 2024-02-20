Италия — главный претендент на 5-ю путёвку в Лигу чемпионов

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вчера, 14:55

Италия — фаворит на получение 5-й путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Второе место занимает Германия.

Третье, четвёртое и пятое — Англия, Испания и Франция соответственно.

Напомним, со следующего сезона формат Лиги чемпионов меняется, и одна из топ-5 лиг получит дополнительную путёвку в квалификацию с 5-го места национального чемпионата. Путёвка выделяется футбольному союзу той страны, клубы которой набрали больше всего очков в еврокубках в последние 5 лет.