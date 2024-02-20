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Италия — главный претендент на 5-ю путёвку в Лигу чемпионов

вчера, 14:55

Италия — фаворит на получение 5-й путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Второе место занимает Германия.

Третье, четвёртое и пятое — Англия, Испания и Франция соответственно.

Напомним, со следующего сезона формат Лиги чемпионов меняется, и одна из топ-5 лиг получит дополнительную путёвку в квалификацию с 5-го места национального чемпионата. Путёвка выделяется футбольному союзу той страны, клубы которой набрали больше всего очков в еврокубках в последние 5 лет.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:51
Не считайте меня предвзятым, но как мне кажется, 5 команд должно быть из АПЛ, т.к ни в Италии, ни в остальных лигах нет столько конкурентных команд как а АПЛ, при всём уважении к остальным Лигам.
112910415
112910415
вчера в 17:31
да и ладно
Regista_8
Regista_8 ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:40
Его ждёт зенитушка с хорошей зарплатой. Вот кто его ждёт. Если у него недостаточно таланта, характера, что бы закрепится в команде второго эшелона испанской Примеры, то пусть возвращается обратно в Россию.
Чем больше ты играешь в слабом чемпионате, тем сильнее привыкаешь к уровню борьбы, скорости данного соревнования.
Ещё раз спрашиваю, причем здесь сборные Германии и Италии, если речь о клубном футболе о дополнительной путёвке в ЛЧ?????

Потому что Мудрик жалкий симулянт и примитивный игрок. От которого нет никакой пользы в АПЛ.
Regista_8
Regista_8
вчера в 16:20
Для всех кто не понимает.

Прорабатывались разные варианты, как распределить четыре дополнительные путёвки в Лигу чемпионов. Организаторы остановились на системе ниже.

Одно место отходит третьей команде пятой по рейтингу лиге. Это будет Франция в следующем сезоне еврокубков, но в дальнейшем намечается плотная борьба с Нидерландами. Именно они сейчас находятся на пятой строчке в таблице коэффициентов УЕФА.
Дополнительное место получает отбор через Путь чемпионов. То есть команда не из топ-10 лиг (у них чемпион гарантированно идёт в группу).
Ещё по одной путёвке дают двум лучшим лигам за прошедший евросезон (учитывается ЛЧ, ЛЕ и ЛК).
Regista_8
Regista_8 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:19
И вообще причём здесь сборная Италии??? Речь идёт о дополнительном месте в ЛЧ. И Италия действительно пока фаворит в этой гонке, т.к. на данный момент набрали больше всех очков в этом еврокубковом сезоне.

Сборная Италии????????
Regista_8
Regista_8
вчера в 16:17
Сборная Италии оказалась там по праву. Мудрик жалкий симулянт, судьба которого накажет страшной травмой. Его итак уже жизнь наказывает, т.к. он дно, которое вообще ничего не может в АПЛ.
Capral
Capral
вчера в 16:00, ред.
И, Германия, и Италия- фактическими фаворитами не являются. Только славная история обоих сборных позволяет командам быть в числе фаворитов, но, точно не по игре. Сборная, которая, исключительно благодаря продажному судье оказалась на ЧЕ- вообще уважения не заслуживает!!! Германия имеет небольшой шанс сыграть удачно, в силу домашнего ЧЕ, поскольку, по игре, точно не впечатляет... Но, кто знает, возможно, уже, непосредственно на ЧЕ, команды обретут уверенность и покажут достойный футбол. Пока- это только предположения.
Pat Fenis
Pat Fenis ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:53
Англия в настоящее время занимает третье место в борьбе за дополнительное место в обновленной Лиге чемпионов в следующем сезоне. Элитный турнир Европы расширяется до формата одиночной лиги с участием 36 команд, начиная с сезона 2024/25, с отменой группового этапа.
Из четырех созданных дополнительных мест два будут распределены между странами, чьи команды продемонстрируют сильнейшие результаты в еврокубках в этом сезоне. Учитывая, что "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" вышли из Лиги чемпионов перед Рождеством, Англия в настоящее время находится на третьем месте после Италии и Германии.
Италия лидирует в рейтинге с результатом 14,714 балла, за ней следует Германия на втором месте с 13,928 балла, а Англия на третьем с 13,875 балла.

Цифры вроде это среднее за последний сезон, так что всё равно не совсем понятно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:45
Бред какой-то! если считаются последние 5 лет, то путевку должны дать англичанам. Да и в Англии клубы посильнее будут.
j992g6y3w5pr
j992g6y3w5pr ответ rjak265e8bpy (раскрыть)
вчера в 15:40
Ну алло:
"Путёвка выделяется футбольному союзу той страны, клубы которой набрали больше всего очков в еврокубках в последние 5 лет"
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 15:37
Тоже не понимаю почему Италия является фаворитом в борьбе за путевку. Итальянские клубы много очков в рейтинг УЕФА добывают в последнее время, но ведь Англия впереди с большим отрывом, Германия вообще ни о чем сейчас. Опять там в кабинетах с перепоя очередную «гениальную» систему придумали, как в случае с новым форматом ЛЧ.
rjak265e8bpy
rjak265e8bpy
вчера в 15:09
Интересно как считают, а то непонятно почему фаворит.
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