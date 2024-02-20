Италия — главный претендент на 5-ю путёвку в Лигу чемпионов

Италия — фаворит на получение 5-й путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Второе место занимает Германия.
Третье, четвёртое и пятое — Англия, Испания и Франция соответственно.
Напомним, со следующего сезона формат Лиги чемпионов меняется, и одна из топ-5 лиг получит дополнительную путёвку в квалификацию с 5-го места национального чемпионата. Путёвка выделяется футбольному союзу той страны, клубы которой набрали больше всего очков в еврокубках в последние 5 лет.
Из четырех созданных дополнительных мест два будут распределены между странами, чьи команды продемонстрируют сильнейшие результаты в еврокубках в этом сезоне. Учитывая, что "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" вышли из Лиги чемпионов перед Рождеством, Англия в настоящее время находится на третьем месте после Италии и Германии.
Италия лидирует в рейтинге с результатом 14,714 балла, за ней следует Германия на втором месте с 13,928 балла, а Англия на третьем с 13,875 балла.
Цифры вроде это среднее за последний сезон, так что всё равно не совсем понятно.
Из четырех созданных дополнительных мест два будут распределены между странами, чьи команды продемонстрируют сильнейшие результаты в еврокубках в этом сезоне. Учитывая, что "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" вышли из Лиги чемпионов перед Рождеством, Англия в настоящее время находится на третьем месте после Италии и Германии.
Италия лидирует в рейтинге с результатом 14,714 балла, за ней следует Германия на втором месте с 13,928 балла, а Англия на третьем с 13,875 балла.
Цифры вроде это среднее за последний сезон, так что всё равно не совсем понятно.
Прорабатывались разные варианты, как распределить четыре дополнительные путёвки в Лигу чемпионов. Организаторы остановились на системе ниже.
Одно место отходит третьей команде пятой по рейтингу лиге. Это будет Франция в следующем сезоне еврокубков, но в дальнейшем намечается плотная борьба с Нидерландами. Именно они сейчас находятся на пятой строчке в таблице коэффициентов УЕФА.
Дополнительное место получает отбор через Путь чемпионов. То есть команда не из топ-10 лиг (у них чемпион гарантированно идёт в группу).
Ещё по одной путёвке дают двум лучшим лигам за прошедший евросезон (учитывается ЛЧ, ЛЕ и ЛК).
Прорабатывались разные варианты, как распределить четыре дополнительные путёвки в Лигу чемпионов. Организаторы остановились на системе ниже.
Одно место отходит третьей команде пятой по рейтингу лиге. Это будет Франция в следующем сезоне еврокубков, но в дальнейшем намечается плотная борьба с Нидерландами. Именно они сейчас находятся на пятой строчке в таблице коэффициентов УЕФА.
Дополнительное место получает отбор через Путь чемпионов. То есть команда не из топ-10 лиг (у них чемпион гарантированно идёт в группу).
Ещё по одной путёвке дают двум лучшим лигам за прошедший евросезон (учитывается ЛЧ, ЛЕ и ЛК).