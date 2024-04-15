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В «Зените» рассказали о новой роли Артура

сегодня, 13:10

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о новой роли нападающего «сине-бело-голубых» Артура Гимараеша.

На этой неделе мы попробовали Артура в новой роли, потому что до конца не было понятно, сможет ли сыграть Дуглас. Но он всё таки вышел, поэтому вариант с Артуром отложили. Мы видим, что он хорош на мяче, обладает скоростью и классом передач. Думаю, для него это не первый выход на этой позиции.

Мы всегда берём игроков, которые могут сыграть в нескольких ролях. Он провёл несколько тренировок на позиции ближе к обороне, у него получалось, поэтому почему нет?

Артур перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». На его счету 7 матчей и 2 гола.

Напомним, гол бразильца помог «Зениту» обыграть «Краснодар» в игре 24-го тура РПЛ,

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ g88b5uxz9m2z (раскрыть)
сегодня в 13:36
По факту фамилия Гимараеш и есть португальская еврейская фамилия, указывающая на то, что род идёт от евреев-сефардов города Гимараеш, всё верно))
g88b5uxz9m2z
g88b5uxz9m2z
сегодня в 13:11
С такой фамилией ему за Викторию Гимараэш из Португалии надо играть.
Гость
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