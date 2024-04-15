В «Зените» рассказали о новой роли Артура

Тренер «Зенита» рассказал о новой роли нападающего «сине-бело-голубых» .

На этой неделе мы попробовали Артура в новой роли, потому что до конца не было понятно, сможет ли сыграть Дуглас. Но он всё таки вышел, поэтому вариант с Артуром отложили. Мы видим, что он хорош на мяче, обладает скоростью и классом передач. Думаю, для него это не первый выход на этой позиции.

Мы всегда берём игроков, которые могут сыграть в нескольких ролях. Он провёл несколько тренировок на позиции ближе к обороне, у него получалось, поэтому почему нет?