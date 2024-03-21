Пять граней сборной Франции. Зидан ждёт осечки Дешама, а Мбаппе нужен кубок

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сегодня, 21:37

Для решения задач есть пять составов.

В любой большой стране можно собрать 55 футболистов всех позиций, составив пять составов. Но тяжело найти аналог Франции, где все пять команд сильные. У бразильцев и аргентинцев такого выбора больше нет. Англичане близко, но у них в третьем составе не будет чемпионов мира, как у Дешама. Дидье игнорирует футболистов, которые принесли победу на ЧМ -2018. Оценим богатство выбора, ведь до Евро-2024 три месяца, а французы в Германии будут фаворитами, учитывая их прошлые заслуги.

И одной из ключевых задач тренера Дешама станет правильный отбор футболистов. Основа читается, поскольку есть много игроков, которые выделяются. Но на отдельных позициях большая конкуренция. Например, пока нельзя точно назвать второго центрального защитника Франции в пару к Салиба. Также вопросы по правому латералю, ведь Кунде может играть не только в центре защиты. В середине поля тоже большая конкуренция, будут выбирать игроков под конкретных соперников и задачу.

Условная основа, ведь можно начать оспаривать отдельные позиции, или даже схему в целом. Но для удобства «4-3-3» как база. Также Мбаппе и Тюрам могут играть в связке, а Дембеле и Гризманн с оттяжкой на два фланга. Антуан в Катаре работал по всему полю. Камавинга точно имеет солидных конкурентов в центре, но этот состав близок к оптимальному выбору для Дешама. Меньян, Салиба, Тео Эрнандес, Гризманн и Мбаппе точно игроки стартового состава сборной Франции. Антуан так и вовсе пропустит игры любимой команды впервые за много лет.

Это фантастика. Конечно, голкипер Ареоля из «Вест Хэма» не так хорош, как Меньян. Но «молотобоец» ведь чемпион мира, достойный вратарь. Люка Эрнандес, Кунде и Упамекано играют за солидные клубы из Лиги чемпионов, а правый латераль Клосс удачно выступает за «Марсель». Рабьо и Заир-Эмери мечтают о выходе в основе сборной Франции. А форвард «Милана» Жиру может оказаться основным выбором в центре атаки, если Дешам увидит, что Мбаппе удобнее играть с Оливье, а не со старшим Тюрамом из «Интера», ведь Маркус иногда слишком часто промахивается.

У кого ещё есть в третьем составе чемпионы мира, вроде Варана и Канте? У кого не вызывают обладателя «Золотого мяча», как Бензема? Конечно, здесь есть ветераны не в лучшей форме. Но есть везучий коллекционер кубков Коман. В центре полузащиты младший брат Тюрама. Справа новичок «Баварии» Боэ. А в сердце обороны Йоро – центральный защитник «Лилля» из десятки футбольных вундеркиндов. Конечно, с этим составом тяжело выиграть Евро, но в заявке ведь менее трех десятков футболистов, многих из списка Дешам проигнорирует. Не только Бензема, который сам завершил карьеру в сборной, пока там Дидье.

Чем хорош четвертый вариант состава сборной Франции? Во-первых, здесь тоже есть чемпион мира – Тома Лемар. Во-вторых, здесь сразу три игрока «Челси». Пусть лондонцы невезучие в этом сезоне, но Густо, Дисаси и Нкунку не провалились в АПЛ . У них ещё есть шанс заявить о себе, как сделал Динь в «Астон Вилле». В атаке в четвертом варианте состава сборной Франции также очень сильные форварды. Кроме ложной девятки Нкунку, в основе юный Тель из «Баварии» и молодой вингер Баркола из ПСЖ .

Во многих национальных командах футболисты уровня Симакана, Сен-Максимена и Бадьяшиля играли бы в твердой основе. Самое время вспомнить одну из мыслей Моуриньо? Португальский тренер настаивает, что ведущие европейские сборные обворовали африканские национальные команды. У Франции в пятом составе находятся люди, которые могли бы успешно выступать за сборные родных мест предков. Например, Фофана из «Челси» мог играть за Мали, а его одноклубник Бадьяшиль за одну из двух сборных с конголезцами.

А напарник Головина – опытный форвард Бен-Йеддер, легко мог стать легендой сборной Туниса. Но вингера Фекира не отпустили в команду Алжира. А защитнику Кимпембе не дали побегать за ДР Конго или Гаити, ведь у него родители из этих стран. Кстати, даже в пятом по счету составе сборной Франции есть место для чемпионов мира. Ветеран Льорис, уехавший в Лос-Анджелес, Кимпембе и Фекир были в заявке Дешама на российский чемпионат мира. Вот их «плата» за выбор европейской команды против африканской – мировая футбольная корона. У всех из пятого состава минимальные шансы сыграть на Евро-2024, но даже в глубоком резерве у Франции звезды футбола.

Сомнения только в главном тренере

Вспомните старт финала чемпионата мира между Аргентиной и Францией. Кто мог подумать, что Скалони без опыта и без сопоставимого по звездности состава так очевидно захватит инициативу в дебюте против Дешама? Если бы не хет-трик Мбаппе, который сам в перерыве матча «толкал речь», настраивая коллег на камбэк и создание лучшего финала ЧМ в истории, то Месси мог скучно победить в основное время.

Также тренер Дешам потерял матч против Швейцарии на Евро-2020. До этого не выиграл у Сантуша финал Евро-2016, единственный гол забил португальский резервист Эдер, игравший позже за «Локомотив». Может, проблема тренера остается актуальной, Францию снова ждёт разочарование вместо праздничного парада в Париже? А чтобы кадровое богатство Франции досталось Зидану, ему нужна неудача Дешама на Евро.

Только так Дидье отправят в отставку. Но поражение не входит в планы Мбаппе и Гризманна. Не забывайте, что лишь успешная серия пенальти отделила Францию от мировой футбольной короны в Катаре. Они точно не слабее Аргентины на дистанции, но у европейских сборных свои демоны. Англичане, испанцы, португальцы и немцы постараются не пустить французов к кубку Европы. А вот строго по кадрам команда Дешама в дуэте главных фаворитов вместе с британцами.