Потеряли Беллингема и Холанда, нашли новую фишку «Реала». Лига чемпионов в авангарде футбола

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сегодня, 18:00

Свежие матчи не только о ярких голах.

У Гвардиолы проблемы с Холандом

Эксперт Ван дер Варт строгий и не всегда выносит обдуманные вердикты. Но голландский анализ игры Холанда в Мадриде подтвержден фактами:

Считаю, он сыграл очень плохо. Если Холанд не забивает, то от него нет пользы. Конечно, быстрый и настырно работает против защитников, но считаю, что он посредственный на мяче. Если ты в самом деле так хорош, как описывают, то должен показывать больше.

Ван дер Варту есть с кем сравнивать, ведь в «Аяксе» играл с юным Ибрагимовичем. Златан с мячом работал намного эффектнее. А вот у Холанда ещё один матч в копилку критиков, вроде Роя Кина. Статистика красноречивая. У Эрлинга 20 касаний за игру. У каждого из группы атаки – Грилиша, Фодена и Бернарду, по три удара по воротам, а у Холада всего один. Норвежец разок откатил на напарника, но в целом оборона с Рюдигером и Тчуамени не позволила грозному снайперу развернуться в любимом турнире. А самый плохой итог для Гвардиолы, что Холанд плох в первой линии прессинга, то есть у «Реала» появились классные контратаки.

А вот у Анчелотти есть проблемы с Беллингемом. Соперники начали серьезнее относится к атакующему полузащитнику. Молодому парню оставляют меньше свободных зон на позиции Зидана, вытесняют в глубину поля. Джуд не выпадает так явно, как Холанд, ведь у него всегда есть работа в разрушении. Но даже в этой фазе не помог вчера Кроосу, как видим по характеру голов соперника – дальние удары. Два открытия прошлого и этого сезонов – норвежец и англичанин перешли на экстра-уровень после ухода из «Боруссии» Д, переживают сложнейший период, когда мало кивнуть на прошлое, надо снова подтвердить класс. В мадридском матче этого не удалось сделать ни Джуду, ни Эрлингу.

Сын Анчелотти обманул «горожан»

Давиде Анчелотти – молодой парень, который активно праздновал голы «Реала» за спиной у папы, обычно отвечает за тактические новшества в «Реале». Давиде любит рисковать, вчера он променял центр атаки на левый фланг. Анчелотти выставили ловушку для правого защитника «Манчестер Сити», сдвоенный край с Родриго и Винисиусом. Также были активные смещения в эту зону Крооса и Беллингема, что позволило добиться успеха. Даже с учетом, что Тони плохо сыграл в обороне, а Джуд в целом не впечатлил, хватило активности двух бразильцев и рикошетов. Фишка младшего Анчелотти обеспечила «Реалу» важные голы. Тонкое решение помощника тренера озадачило Гвардиолу, который сделал ставку на сдерживание соперника через контроль мяча. Но когда любая атака «Реала» сводится к вертикальной передаче не левый край, где Родриго и Винисиус заметно быстрее оппонентов, то ждите голов и передач, как в случае с решающим моментом – переводом мяча от Винисиуса на Вальверде перед третьим мячом «Реала». Трюк с флангом – ключ к ничьей вместо поражения «сливочных».

Артета не справился с важной фазой

Переход из позиционной атаки в функциональную – когда тройка нападающих выходит на ударные позиции, является ключевым для команды, играющей первым номером. Артета прекрасно знает, что как только ломается эта фаза, его мощный «Арсенал» стремительно скатывается по параметру, который оценивает вероятность победы. Вчера «Бавария» могла победить с вероятностью 61 %, а «канониры» дома наиграли всего на 16 %. А всё потому, что лондонский клуб де-факто работал вдевятером. Де Лигт и Киммих располагались близко друг к другу на правом фланге «Баварии», а Горецка им активно помогал отрезать Мартинелли от остальных напарников. В результате бразилец получал банальные пасы от Кивиора, но ушел с поля без ударов в створ, как и формальный центральный нападающий «Арсенала» Хаверц. «Баварию» сложно сломать вдевятером, даже если играешь дома и забил первым на 12-й минуте матча. Артета ошибся с планированием игры после дебюта. Вышедший на замену Зинченко создал почти столько явной угрозы, как самый опасный в матче футболист, а Троссард сравнял счет после паса Жезуса Три игрока, которые появились на замену, сработали в фазе перехода на ударные позиции намного лучше, чем основные футболисты «Арсенала».

«Бавария» активно закрывала Сака

Не все задачи можно выполнить. Например, если сегодня Мбаппе будет в ударе против «Барселоны», то даже если оппоненты сыграют здорово, у тер Штегена останется работа. Аналогично получается, когда хорошо играет Сака. В отличие от напарников, Букайо выходил на ударные позиции, когда оказывался за спиной у тройки футболистов, которые его опекали. Тухель с большим уважением относится к фланговой игре «Арсенала», судя по его выбору тактики в гостях. У «Баварии» был низкий блок с контратаками, а слева Дэвис, Гнабри и Мусиала отрезали Уайта от передач на Сака. Задача логичная, поскольку именно эта парочка создала первый гол в матче. Но дальше сработали проходы немецкого чемпиона. Также «Баварии» удалось продержаться до последних секунд. Лишь на фоне усталости соперников Сака сумел выскочить на ворота, где его не встретил Дайер.