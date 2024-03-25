Карпин поделился кадровыми секретами сборной. На многих позициях жаркая конкуренция

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сегодня, 10:19

Хватает футболистов для экспериментов.

Против Парагвая сыграли бы иным составом

Разгром Сербии позволял Карпину спокойно готовиться к поединку против Парагвая, который отменили после теракта в Москве. Прошлый матч породил волну негодования в Сербии – не ждали, что их неплохую по именам команду разгромят накануне Евро-2024. А подопечные Валерия Георгиевича показали лучший футбол за несколько лет. Была легкость, хватало ошибок в стартовой трети поля, но Сафонов сделал всё, чтобы сегодня мог сыграть резервист Лунёв. Андрей вернулся в сборную после паузы, ведь спасал «Карабах» – набрал сейвов в Лиге Европы, и едва не прошел «Байер» в плей-офф турнира.

Анонсировали изменения во всех линиях. Карпин понимает, что надо создавать коллектив. В любой сильной национальной команде нужны вожаки, которые играют постоянно. Но у сборной России мало суперзвезд, чтобы гарантировать место в основе на много лет. Можно выделить Головина, учитывая его опыт в «Монако». Но даже Захарян и Алексей Миранчук не всегда были в основах своих зарубежных клубов. Поэтому Арсену и одному из двух кубанских близнецов Карпин не может гарантировать постоянное место в стартовом составе сборной России. И это позволяет сравнивать кандидатов.

Лишь в одной линии всё просто. Если Сафонов в порядке физически, то Матвей в основе. Лунёву не двадцать лет, Максименко нестабильный, а Лодыгин или Лантратов банально старше, поэтому менее перспективные. Осталось дождаться перехода Сафонова в европейский клуб, чтобы получить именитого первого номера сборной в стиле Облака. Вряд ли Матвей заберется на такой уровень, но в сборной Сафонову повезло сильнее. Облак ждал, пока завершит карьеру Ханданович. Акинфеев – аналог Самира для российской команды, сам завершил карьеру в сборной. Но в поле у Карпина кадровые дилеммы.

Открыты три вакантных места в обороне

Теоретически оптимальный по классу футболистов состав обороны сборной России можно собрать с бразильцами. Но если у Марио Фернандеса есть паспорт, то у Дугласа Сантоса матч за сборную Бразилии в 2016-м. Даже получение документов не сделает сильнейшего левого латераля РПЛ основным игроком команды Карпина. Нет варианта поставить на фланги легионеров, а в центре использовать Джикию и Осипенко. Хотя бы по причине сомнительной формы правого латераля «Зенита». Фернандес по футбольным законам предал ЦСКА и выбрал деньги в Санкт-Петербурге, но играет средне. Да и травмы вмешиваются постоянно.

А Джикия – капитан «Спартака», оказался на лавке. У Георгия были разборки с главным тренером клуба. Форма опытного левши заставила Карпина искать другие варианты. Против сербов в центре сыграл универсальный Сильянов, которого тренер знает по выступлениям за «Ростов». Крайний защитник «Локомотива» против Парагвая оказался бы на лавке для запасных в перерыве. Вместо него планировали выход крепкого молодого Морозова, центрального защитника «Локомотива». На флангах тоже конкуренция, ведь Волков из «Краснодара» ошибается в защите, а универсальный Хлусевич из «Спартака» выступает за нестабильную команду, которая не славится надежностью обороны. Даниил имеет высокие шансы нередко играть за сборную, где слева игнорируют Скопинцева – у Карпина с ним не всегда были идеальные отношения.

Но сермяжная правда – у сборной России нет идеальных защитников. Лидер обороны Осипенко – 29-летний центральный игрок «Ростова», а не «Зенита». Максим неплохо исполняет пенальти, хотя в сборной уступает это право другим. Может забить гол, подключившись на стандарт. Но угадайте с первой попытки место «Ростова» в РПЛ по пропущенным мячам. Хуже только три команды, аутсайдер «Сочи» пропустил всего на три мяча больше. Но сборной Карпина защитник Осипенко важен и нужен. Иначе на фоне проблем Дивеева придется искать иностранцев, которые достаточно долго в РПЛ , чтобы им позволили дебютировать за сборную. А вот на флангах есть народ. Справа Волков, Сильянов и Адамов – последнего планировали выпустить против Парагвая, слева Хлусевич, Горшков и Харин.

В центре поля и в атаке много универсалов

Глебов в центре композиции у Карпина в «Ростове» и сборной. Вряд ли у Черникова из «Краснодара» высокие шансы стать основным опорным хавбеком вместо конкурента. Но против Парагвая планировали играть с Александром. Также Карпин хотел протестировать работу Кузяева и Захаряна в центре поля. Хотя против сербов в середине, кроме Глебова, работали Баринов и Антон Миранчук, который активно трудился в атаке, а Головин помогал в полузащите.

У Карпина много игроков между линиями. Алексей Миранчук в «Аталанте» научился работать в атаке и центре поля, отбирая мяч. Головин играет левого инсайда, но может работать в центре поля. Как и Захарян, который в «Реал Сосьедаде» даже работал на правом полуфланге в тройке полузащитников. Впрочем, в «Динамо» у него тоже было много позиций, начиная с попыток сделать из юного Арсена «десятку». Поэтому удивляет отказ от Глушенкова.

Максима отсеяли с формулировкой, что у него нет четкой роли для схемы «4-3-3». А потом Карпин сыграл с гибридной моделью, когда Глебов становился третьим центральным защитником, а Волков с правого фланга ходил в атаку, как и Хлусевич. Этот латераль заработал красную карточку для Гайича, которая превратила матч против Сербии в избиение. В той игре достойно отработал форвард Тюкавин, но против Парагвая планировалось выпустить Чалова.

Впереди много вариантов. Отсеяли Соболева, а на замене Сергеев. Минимум четыре форварда на выбор из известных клубов. Состояние игроков определит основу сборной. Тот же Фомин из «Динамо» может в будущем оказаться в основе. Будут матчи, где нужны футболисты с его характеристиками. Понятно, что на пике формы Сафонов, Осипенко, Глебов, Захарян, Алексей Миранчук и Головин – игроки основы. Но на пяти позициях живая конкуренция.