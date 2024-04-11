В большом футболе атакующая эра. Выигрывают не только зрители

Страдают лишь вратари и отдельные суперзвезды.
Ставка на атаку – мировой тренд
«Челси» или «Манчестер Сити», «Ювентус» или «Атлетико» – все клубы, независимо от исходного стиля, пытаются сейчас атаковать. Перекрывают подвигами впереди недочёты в защите, а результативность продолжает расти. В АПЛ идёт самый результативный сезон в истории турнира. Даже если возвращаться во времена до образования привычной лиги, то в высшем английском футбольном обществе редко встречались годы с результативностью выше 3.24 гола за матч. Хаверц на днях забил тысячный гол текущего сезона в АПЛ, а до конца ещё много туров. В прошлом году за полный чемпионат было 1 084 гола, а сейчас уже 1 013.
В Лиге чемпионов год назад в первых матчах четвертьфиналов забили всего 8 мячей. Сейчас зрители увидели 18 голов, а могли больше, ведь есть нереализованные хорошие моменты. Даже в игре «Атлетико» и «Боруссии» Д, которая уступала по классу остальным, хватало ударов каркас ворот и опасных подходов. Ни главные фавориты, ни дерзкие претенденты на финал, вроде «Барселоны», не боятся рисковать и атаковать чаще, чем велит базовая осторожность. Уже есть наказания, если недобрал в смелости. «Арсенал» дома не обыграл кризисную «Баварию», ведь Артета думал, что надежный вариант состава сохранит атакующий темп на первый час игры. Повезло с заменами, но на табло две одинаковые цифры – счет 2:2.
Растет цена персональной опеки
Вчера семнадцатилетний центральный защитник «Барселоны» Кубарси остановил попытки Мбаппе поменять фланг и перейти на правый край атаки ПСЖ. А когда Килиан действовал по привычному левому флангу, то за ним внимательно следил Араухо. И правый защитник Кунде отрезал левого латераля ПСЖ от передач на французского форварда. У Мбаппе в домашней игре против «Барселоны», которая пропускала пять мячей от «Вильярреала», ни одного удара в створ. Персональная опека самых опасных соперников снова в моде, поскольку теперь часто видим, как суперзвезда оторвана от команды тактически.
Ещё два таких примера – Холанд из «Манчестер Сити», которого закрыли Рюдигер и Тчуамени, а также Беллингем из «Реала». Джуда в Мадриде вытеснили в центр поля, ведь Бернарду и компания умеют контролировать мяч. В результате англичанин получал передачи от защитников, но был отрезан от адресатов. Тактические фишки сказались, вроде удвоенного давления Родриго и Винисиуса на правый фланг обороны «горожан». Всё чаще увидите в центральных матчах возвращение персональной работы против самых опасных игроков. Поскольку смысл новой атакующей волны в комбинациях с выходами на резкие удары, то центральные нападающие могут пострадать именно в больших играх. Там не будет свободы, как у Кейна в Бундеслиге. Но Харри опытный и хитрый, не все так умеют уходить от опеки. Вот у Холанда пока не получается.
Проигрывают бедняги голкиперы
Сейчас нет защитников уровня Мальдини в расцвете сил. Немного выделяется ван Дейк, хотя голландец не настолько хорош, как великие итальянцы, вроде Барези и Несты. Да и на самом высоком уровне Вирджил провел лишь последний отрезок карьеры, в «Ливерпуль» попал не в двадцать лет. Ушли в закат главные звезды обороны поколения Роналду и Месси, а молодые ребята лишь подрастают. Салиба из «Арсенала» может совершать грубые ошибки, не имея опыта. У ПСЖ в центре защиты против «Барселоны» сыграли Беральдо, которому двадцать лет, и опытный Эрнандес, более знакомый с фланговым футболом.
Когда нет надежной обороны и опорной зоны – отдельный разговор, многие тренеры ставят в центр поля диспетчеров, а не чистых разрушителей, то страдают голкиперы. Доннарумма вчера допускал ошибки против «Барселоны», но не забывайте слабую работу его помощников в тех эпизодах. У футболистов уровня «Реала» не хватило ума встать в стенку так, чтобы мяч не мог пройти низом в угол ворот Лунина. А потом дважды не закрывали дальние удары, хотя Фоден в аналогичной манере забивал ранее. Голкиперы страдают, поскольку сейчас все заняты атакой, даже центральные хавбеки, вроде Родри, Райса или Де Пауля.
Важно сохранить тренд на Евро-2024
Когда защищающаяся сторона устраивает размен игроками – прикрывают лидера соперника персонально, то освобождаются зоны для рывков инсайдов и вингеров. Смотрим на список самых результативных футболистов топ-5. Кейн особняком, но Бундеслига ещё более оголтелая в атаке, чем остальные элитные лиги. А вот дальше видим Мбаппе и Мартинеса – оба умеют уходить из центра атаки. Также немало забил Салах, правый форвард. А самое главное, что растут показатели молодых ребят – Палмер, Сака и Беллингем невероятно результативные в этом сезоне по сумме голевых действий во всех турнирах. А центральные нападающие выигрывают от атакующего вектора против слабых соперников, где их не закроют так, как в плей-офф Лиги чемпионов.
Но генеральный успех на стороне второй волны атаки. Хотя Кейн забил 32 гола за «Баварию» в Бундеслиге, всего у команды 80 мячей. Получается, остальные игроки поделили между собой ещё больше точных ударов. Активно развиваются гибридные схемы. Центральные защитники переходят в опорную зону, латерали оказываются в середине на полуфлангах, как Александер-Арнольд. Не запутаться всё сложнее. Осталось только сохранить тренд на Евро-2024. Тренеры сборных и скромных клубов всегда учатся у сильнейших наставников мира. Кто-то подсматривает ходы Симеоне, ведь у Диего нет ни одного домашнего поражения в плей-офф Лиги чемпионов в 17 играх. А другим состав позволяет копировать фишки Анчелотти и Гвардиолы.
Голевой карнавал полезен, ведь от него выигрывают не только зрители. Во всех парах ЛЧ сохранилась интрига, игрокам тоже интересно, ловят кураж и устраивают перестрелки, как в Мадриде, Лондоне и Париже.
Беда сегодня и с голкиперами. Нет нового Буффона или Кана.
Но главная беда сегодня с нападающими. Закрыли их персональной опекой, говорите? А Зубастика не закрывали? Это мешало ему забивать? Посмотрите на игру Спартака и Интера, где бразилец при персональной опеке и безобразном поле, по сути в грязи, а не на изумительном газоне, берёт и забивает. Всё против него, а он забивает. Из центра поля пробежал по грязи и защитникам и никто не помешал. Сегодня почему Кейн забивает много, а остальные центральные напы нет? Потому что англичанин играет в другой манере. Он может отойти в глубь поля, может уйти на фланг - всё сделает, если ему не дают играть по центру. А что делает Холанд? А ничего. Он же много забивает в других играх, значит считай для себя, что всё делает правильно. Просто звёзды не сошлись именно в этих играх, которые по иронии являются центральными. Он не работает над своими слабыми сторонами - вот главная проблема нападающих нападающих. Кейн работает над собой, он забивает много. Остальным и так много платят, зачем напрягаться? А вот если бы они проводили всё свободное время, как молодой Роналду, пытаясь сделать себя лучше, то сейчас была бы россыпь шикарных нападающих, что про любящего деньги Мбаппе никто бы и не вспомнил.
Во всех линиях стало меньше талантов, чем ещё даже десять лет назад, не говоря про двадцать или тридцать. Кроме, может быть, полузащиты, потому что только за счёт неё, собственно, и существует нынешний футбол. Это не развитие, как подаётся в статье, это деградация любимой игры. Если нынешние тренеры этого не понимают, продолжая пихать полузащитников во все линии, кроме вратарской, то это ещё и деградация тренерского цеха.
Беда сегодня и с голкиперами. Нет нового Буффона или Кана.
Но главная беда сегодня с нападающими. Закрыли их персональной опекой, говорите? А Зубастика не закрывали? Это мешало ему забивать? Посмотрите на игру Спартака и Интера, где бразилец при персональной опеке и безобразном поле, по сути в грязи, а не на изумительном газоне, берёт и забивает. Всё против него, а он забивает. Из центра поля пробежал по грязи и защитникам и никто не помешал. Сегодня почему Кейн забивает много, а остальные центральные напы нет? Потому что англичанин играет в другой манере. Он может отойти в глубь поля, может уйти на фланг - всё сделает, если ему не дают играть по центру. А что делает Холанд? А ничего. Он же много забивает в других играх, значит считай для себя, что всё делает правильно. Просто звёзды не сошлись именно в этих играх, которые по иронии являются центральными. Он не работает над своими слабыми сторонами - вот главная проблема нападающих нападающих. Кейн работает над собой, он забивает много. Остальным и так много платят, зачем напрягаться? А вот если бы они проводили всё свободное время, как молодой Роналду, пытаясь сделать себя лучше, то сейчас была бы россыпь шикарных нападающих, что про любящего деньги Мбаппе никто бы и не вспомнил.
Во всех линиях стало меньше талантов, чем ещё даже десять лет назад, не говоря про двадцать или тридцать. Кроме, может быть, полузащиты, потому что только за счёт неё, собственно, и существует нынешний футбол. Это не развитие, как подаётся в статье, это деградация любимой игры. Если нынешние тренеры этого не понимают, продолжая пихать полузащитников во все линии, кроме вратарской, то это ещё и деградация тренерского цеха.