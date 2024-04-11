В большом футболе атакующая эра. Выигрывают не только зрители

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сегодня, 09:52

Страдают лишь вратари и отдельные суперзвезды.

Ставка на атаку – мировой тренд

«Челси» или «Манчестер Сити», «Ювентус» или «Атлетико» – все клубы, независимо от исходного стиля, пытаются сейчас атаковать. Перекрывают подвигами впереди недочёты в защите, а результативность продолжает расти. В АПЛ идёт самый результативный сезон в истории турнира. Даже если возвращаться во времена до образования привычной лиги, то в высшем английском футбольном обществе редко встречались годы с результативностью выше 3.24 гола за матч. Хаверц на днях забил тысячный гол текущего сезона в АПЛ , а до конца ещё много туров. В прошлом году за полный чемпионат было 1 084 гола, а сейчас уже 1 013.

В Лиге чемпионов год назад в первых матчах четвертьфиналов забили всего 8 мячей. Сейчас зрители увидели 18 голов, а могли больше, ведь есть нереализованные хорошие моменты. Даже в игре «Атлетико» и «Боруссии» Д, которая уступала по классу остальным, хватало ударов каркас ворот и опасных подходов. Ни главные фавориты, ни дерзкие претенденты на финал, вроде «Барселоны», не боятся рисковать и атаковать чаще, чем велит базовая осторожность. Уже есть наказания, если недобрал в смелости. «Арсенал» дома не обыграл кризисную «Баварию», ведь Артета думал, что надежный вариант состава сохранит атакующий темп на первый час игры. Повезло с заменами, но на табло две одинаковые цифры – счет 2:2.

Растет цена персональной опеки

Вчера семнадцатилетний центральный защитник «Барселоны» Кубарси остановил попытки Мбаппе поменять фланг и перейти на правый край атаки ПСЖ . А когда Килиан действовал по привычному левому флангу, то за ним внимательно следил Араухо. И правый защитник Кунде отрезал левого латераля ПСЖ от передач на французского форварда. У Мбаппе в домашней игре против «Барселоны», которая пропускала пять мячей от «Вильярреала», ни одного удара в створ. Персональная опека самых опасных соперников снова в моде, поскольку теперь часто видим, как суперзвезда оторвана от команды тактически.

Ещё два таких примера – Холанд из «Манчестер Сити», которого закрыли Рюдигер и Тчуамени, а также Беллингем из «Реала». Джуда в Мадриде вытеснили в центр поля, ведь Бернарду и компания умеют контролировать мяч. В результате англичанин получал передачи от защитников, но был отрезан от адресатов. Тактические фишки сказались, вроде удвоенного давления Родриго и Винисиуса на правый фланг обороны «горожан». Всё чаще увидите в центральных матчах возвращение персональной работы против самых опасных игроков. Поскольку смысл новой атакующей волны в комбинациях с выходами на резкие удары, то центральные нападающие могут пострадать именно в больших играх. Там не будет свободы, как у Кейна в Бундеслиге. Но Харри опытный и хитрый, не все так умеют уходить от опеки. Вот у Холанда пока не получается.

Проигрывают бедняги голкиперы

Сейчас нет защитников уровня Мальдини в расцвете сил. Немного выделяется ван Дейк, хотя голландец не настолько хорош, как великие итальянцы, вроде Барези и Несты. Да и на самом высоком уровне Вирджил провел лишь последний отрезок карьеры, в «Ливерпуль» попал не в двадцать лет. Ушли в закат главные звезды обороны поколения Роналду и Месси, а молодые ребята лишь подрастают. Салиба из «Арсенала» может совершать грубые ошибки, не имея опыта. У ПСЖ в центре защиты против «Барселоны» сыграли Беральдо, которому двадцать лет, и опытный Эрнандес, более знакомый с фланговым футболом.

Когда нет надежной обороны и опорной зоны – отдельный разговор, многие тренеры ставят в центр поля диспетчеров, а не чистых разрушителей, то страдают голкиперы. Доннарумма вчера допускал ошибки против «Барселоны», но не забывайте слабую работу его помощников в тех эпизодах. У футболистов уровня «Реала» не хватило ума встать в стенку так, чтобы мяч не мог пройти низом в угол ворот Лунина. А потом дважды не закрывали дальние удары, хотя Фоден в аналогичной манере забивал ранее. Голкиперы страдают, поскольку сейчас все заняты атакой, даже центральные хавбеки, вроде Родри, Райса или Де Пауля.

Важно сохранить тренд на Евро-2024

Когда защищающаяся сторона устраивает размен игроками – прикрывают лидера соперника персонально, то освобождаются зоны для рывков инсайдов и вингеров. Смотрим на список самых результативных футболистов топ-5. Кейн особняком, но Бундеслига ещё более оголтелая в атаке, чем остальные элитные лиги. А вот дальше видим Мбаппе и Мартинеса – оба умеют уходить из центра атаки. Также немало забил Салах, правый форвард. А самое главное, что растут показатели молодых ребят – Палмер, Сака и Беллингем невероятно результативные в этом сезоне по сумме голевых действий во всех турнирах. А центральные нападающие выигрывают от атакующего вектора против слабых соперников, где их не закроют так, как в плей-офф Лиги чемпионов.

Но генеральный успех на стороне второй волны атаки. Хотя Кейн забил 32 гола за «Баварию» в Бундеслиге, всего у команды 80 мячей. Получается, остальные игроки поделили между собой ещё больше точных ударов. Активно развиваются гибридные схемы. Центральные защитники переходят в опорную зону, латерали оказываются в середине на полуфлангах, как Александер-Арнольд. Не запутаться всё сложнее. Осталось только сохранить тренд на Евро-2024. Тренеры сборных и скромных клубов всегда учатся у сильнейших наставников мира. Кто-то подсматривает ходы Симеоне, ведь у Диего нет ни одного домашнего поражения в плей-офф Лиги чемпионов в 17 играх. А другим состав позволяет копировать фишки Анчелотти и Гвардиолы.