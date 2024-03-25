Ленивый прессинг «Зенита» и беззубые вингеры «Краснодара». Явные минусы лидеров РПЛ

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сегодня, 18:25

Плюсов много, но слабые звенья тащат вниз.

«Спартак» – качество моментов

Слабые стороны команды Абаскаля можно перечислять долго, но надо отметить, что из чемпионской борьбы «Спартак» выбыл не только из-за привычного спорного уровня игры в защите. Но и по причине неумения создавать качественные моменты. Команда, которая первая по количеству ударов в РПЛ , по xG ниже «Ростова». Коллектив, где есть деньги на новичков, полагался на одного Промеса. Квинси причастен к созданию моментов для 11 голов из 26 ожидаемых мячей, которые выжала вся команда. Это значит, что Соболев, Зиньковский, Медина и Бонгонда суммарно иногда могут выступить хуже, чем один Промес, который теперь недоступен. А разовые прозрения, как у Игнатова, не выручают. У «Спартака» банально мало голов, чтобы лидировать в РПЛ . Угальде пока не новый Промес, поэтому проблема может достаться по наследству следующему тренеру.

«Локомотив» – возврат в защиту

Проблема комплексная, а отдувается голкипер Лантратов. По нему прилетают мячи, ведь у «Локомотива» неоднородный высокий прессинг. Дзюба в плохой форме, а вот его молодые напарники грызутся за мяч. Но «Локомотив» хорош строго до линии Баринова и Карпукаса. Оба опорника старательные, но не впечатляют формой в текущем сезоне. Также есть слабая игра Тикнизяна слева без мяча, поскольку у Наира атакующая природа, ему удобнее впереди, а не в обороне. Ну а главная беда – центр защиты. Нет нового Чорлуки, чтобы правильно выбрал линию обороны и управлял перемещениями напарников. «Локомотив» хорошо выбегает в атаку, хотя это и не их главный козырь, но плохо возвращается «домой». Им крупно повезло, что пропустили всего 27 мячей, но уже соседствуют со «Спартаком» и другими слабыми в обороне командами РПЛ . Также молодой коллектив тренера Галактионова слишком часто ошибается до перерыва, и не всегда можно спастись в концовке игры. Волевые, но сначала начудят – потом исправляют.

ЦСКА – стандартные положения

Федотов – академичный тренер, поэтому многое в схеме «3-4-2-1» от ЦСКА сделано «по учебнику». Высокие фланги, агрессивная тройка обороны с первым пасом, классные инсайды Файзуллаев и Чалов, тяжелый форвард на острие Заболотный. Но есть вопросы к уровню футболистов. Зделар и Медина не такого полета птицы, чтобы сравнивать их с Еременко и Вернблумом. Даже серб Гайич, хотя старается и перешел на левый фланг, может выпасть из основы ЦСКА после приезда профильного левого латераля, вроде Кругового. А пока действующие «армейцы» худшие по работе на стандартах у своих ворот. Странно, что Роша и компания не могут разобрать соперников, потому что у чужих ворот ЦСКА довольно грамотный при штрафных и угловых. «Красно-синие» пропустили 7 голов со стандартов, на два больше, чем «Спартак». Такая работа в статике мешает «армейцам» вклиниться в чемпионскую погоню. От «Зенита» отстают на восемь пунктов, то есть Гинер ещё один год проживет без празднования чемпионства.

«Динамо» – позиционная оборона

Тяжело стать чемпионами, если команда вторая по допущенным ударам в РПЛ после «Оренбурга». Но это не только отражение стиля тренера Лички, который раньше работал именно с названным аутсайдером. «Динамо» всегда классно дралось, но плохо выбирало позиции без мяча. Даса и Скопинцев часто ошибаются в простых ситуациях, когда надо занять правильное место на поле. В центре обороны рисковые молодые ребята, без оглядки покидают правильные зоны в обороне. Бальбуэна не успевает исправить все ошибки, поэтому «Динамо» надо поставить памятник голкиперу Лещуку, который тащит безумный процент ударов. Без Игоря могли вылететь в район «Спартака» в таблице, хотя разница по очкам с соседями сейчас большая – семь баллов. Даже Лаксальт, хотя он самый яркий игрок разрушения в сезоне, допускает порой детские ошибки в опорной зоне, ведь это латераль, который сменил позицию. Фомин не на пике формы, Чавес любит атаковать.

«Краснодар» – фланговая игра

Промахи форварда Кордобы учитываем. У Джона слишком много нереализованных хороших моментов. Но колумбиец активно вступает в борьбу, поэтому лидирует в РПЛ по заработанным фолам в обе стороны. А вот напарники, кроме полузащитника Сперцяна, не играют на уровне с Кордобой. Тренеру Мусаеву досталась крутая команда, где Ивич наладил многие фазы игры. Есть явные проблемы на флангах в обороне. Волков и Оласа слишком сырые латерали для чемпионской борьбы. Вингеры или инсайды Олусегун, Батчи, Кобнан и Кади тоже тянут команду вниз. Банально нет класса, чтобы показать футбол шведа Классона, который раньше атаковал в «Краснодаре» на фланге. Никто с краев не на пике формы, и это проблема не только тактическая, но и функциональная. Посмотрим на новичка Виктора Са, возможно, именно он сделает разницу.

«Зенит» – ленивый прессинг