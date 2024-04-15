Андреев: «У нас есть желание выкупить Адамова, но это не зависит от нас»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не может себе позволить выкупить у «Зенита» защитника Арсена Адамова.
Вы знаете сколько он стоит? Посмотрите на Transfermarkt и подумайте, сможем ли мы купить такого игрока или нет.
Если он стоит пять миллионов, то как мы можем его рассматривать? У нас вся команда пять миллионов стоит.
У нас есть желание, но это не зависит от нас. Это зависит от «Зенита» и желания Арсена. Если нам скажут, что есть возможность, то мы обязательно ей воспользуемся.
Адамов присоединился к «Оренбургу» на правах аренды из «Зенита» до лета 2024 года. За южноуральцев правый защитник провёл 21 игру, отметился голом и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.
так что Адамову лучше поиграть в Оренбурге.
вернутся в Зенит или перейти в европейский клуб успеет.
так что Адамову лучше поиграть в Оренбурге.
вернутся в Зенит или перейти в европейский клуб успеет.