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Андреев: «У нас есть желание выкупить Адамова, но это не зависит от нас»

вчера, 16:20

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не может себе позволить выкупить у «Зенита» защитника Арсена Адамова.

Вы знаете сколько он стоит? Посмотрите на Transfermarkt и подумайте, сможем ли мы купить такого игрока или нет.

Если он стоит пять миллионов, то как мы можем его рассматривать? У нас вся команда пять миллионов стоит.

У нас есть желание, но это не зависит от нас. Это зависит от «Зенита» и желания Арсена. Если нам скажут, что есть возможность, то мы обязательно ей воспользуемся.

Адамов присоединился к «Оренбургу» на правах аренды из «Зенита» до лета 2024 года. За южноуральцев правый защитник провёл 21 игру, отметился голом и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:33
продлить и радоваться !
Вещий
Вещий
вчера в 17:27
Если есть возможность, то пусть хотя бы продлят его аренду еще хотя бы на годик... все равно он Зениту не нужен.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:12
одного таланта не достаточно. развитие игрока всегда зависит от доверия тренера и собственного желания стать лучшим. молодым игрокам нужна стабильность. а стабильность придет, когда игрок получает постоянную игровую практику.
так что Адамову лучше поиграть в Оренбурге.
вернутся в Зенит или перейти в европейский клуб успеет.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:57
Пусть ещё на правах аренды поиграет,а там будет видно!
Интерес
Интерес
вчера в 16:29
Так есть же удачный опыт трансфера "звезды" за 50 000 рублей! Почему бы на повторить "взад"? Обратитесь к Миллеру,всё равно это перекладывание государственных денег из одного кармана в другой.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:27
Зенит мог бы и даром его отдать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:26
Политика Зенита, - Не себе не людям !(
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