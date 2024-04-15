Андреев: «У нас есть желание выкупить Адамова, но это не зависит от нас»

Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что клуб не может себе позволить выкупить у «Зенита» защитника .

Вы знаете сколько он стоит? Посмотрите на Transfermarkt и подумайте, сможем ли мы купить такого игрока или нет.

Если он стоит пять миллионов, то как мы можем его рассматривать? У нас вся команда пять миллионов стоит.

У нас есть желание, но это не зависит от нас. Это зависит от «Зенита» и желания Арсена. Если нам скажут, что есть возможность, то мы обязательно ей воспользуемся.