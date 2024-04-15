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Чернышов хотел бы подписать в индийский клуб ещё одного россиянина

сегодня, 14:59

Главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов поделился планами на следующий сезон в индийской Суперлиге.

Руководство «Мохаммедана» сейчас планирует бюджет на новый сезон, ведь игра в Суперлиге требует иного подхода, чем в I-лиге. Лично я сейчас нахожусь в статусе свободного агента, потому что мой контракт подошёл к концу. В ближайшее время клуб мне предложит новое соглашение, как и многим футболистам. Усиление явно необходимо, поэтому у нас будут изменения в составе.

Хотелось ли бы подписать ещё одного россиянина? Да, конечно, я бы хотел этого. Но пока рано вести с кем-то переговоры, не зная бюджета на трансферы.

«Мохаммедан» под руководством специалиста досрочно стал чемпионом I-лиги и получил право в следующем сезоне выступить в Суперлиге. За клуб играет российский вингер Евгений Козлов, который провёл в текущем сезоне 10 матчей и забил один мяч.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:32
Может так и останется свободным агентом...
b6bdvh33y99n
b6bdvh33y99n
сегодня в 15:06
Будут деньги тогда можно будет планировать и разговаривать
Гость
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