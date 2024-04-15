Чернышов хотел бы подписать в индийский клуб ещё одного россиянина

Главный тренер «Мохаммедана» поделился планами на следующий сезон в индийской Суперлиге.

Руководство «Мохаммедана» сейчас планирует бюджет на новый сезон, ведь игра в Суперлиге требует иного подхода, чем в I-лиге. Лично я сейчас нахожусь в статусе свободного агента, потому что мой контракт подошёл к концу. В ближайшее время клуб мне предложит новое соглашение, как и многим футболистам. Усиление явно необходимо, поэтому у нас будут изменения в составе.

Хотелось ли бы подписать ещё одного россиянина? Да, конечно, я бы хотел этого. Но пока рано вести с кем-то переговоры, не зная бюджета на трансферы.