Чернышов хотел бы подписать в индийский клуб ещё одного россиянина

Главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов поделился планами на следующий сезон в индийской Суперлиге.
Руководство «Мохаммедана» сейчас планирует бюджет на новый сезон, ведь игра в Суперлиге требует иного подхода, чем в I-лиге. Лично я сейчас нахожусь в статусе свободного агента, потому что мой контракт подошёл к концу. В ближайшее время клуб мне предложит новое соглашение, как и многим футболистам. Усиление явно необходимо, поэтому у нас будут изменения в составе.
Хотелось ли бы подписать ещё одного россиянина? Да, конечно, я бы хотел этого. Но пока рано вести с кем-то переговоры, не зная бюджета на трансферы.
«Мохаммедан» под руководством специалиста досрочно стал чемпионом I-лиги и получил право в следующем сезоне выступить в Суперлиге. За клуб играет российский вингер Евгений Козлов, который провёл в текущем сезоне 10 матчей и забил один мяч.