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Агент Худякова назвал возможный вариант продолжения карьеры игрока

вчера, 19:17

Вадим Шпинёв, агент вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, рассказал о возможном профессиональном будущем футболиста.

Я работаю в разных направлениях, рассматриваем Европу. В основном это Турция, потому что уехать туда сейчас у российских футболистов шансов больше. В другие европейские страны уехать можно, но тяжелее, а у Дани всё-таки пока не тот статус.

Парню нужно играть, испытывать честную конкуренцию. А не когда ты трудишься, классно показываешь себя в течение недельного цикла, но всегда в старте выходит любимый вратарь.

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Все комментарии
eezwxqyww5vv
eezwxqyww5vv
вчера в 21:44
Нужно на Азию смотреть, там всё более реально.
Сп62
Сп62
вчера в 20:26
Эпизодически то можно ставить в ворота? Тогда отдайте в аренду или продайте. Жалко, когда перспективного игрока маринуют на скамейке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:18
Агент назвал Лантратова "любимым вратарем" тренера. Он, что внушает этому юнцу, что Лантратов слабее? Далеко пойдет Худяков с таким агентом.!
lotsman
lotsman
вчера в 20:16
И этот в Европу засобирался. А в Турции о нём слышали, вообще то? Он решил, что Локомотив и вообще РПЛ это не его уровень?
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:23
Теперь буду знать, что есть такой игрок.
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