Агент Джикии высказался о будущем игрока

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» , дал комментарий на тему будущего футболиста.

Мне здесь сказать пока нечего. Кроме того, что я очень сильно удивился настрою и качеству работы главного тренера «Сочи» Морено. Чётко видно, что и как он делает на тренировках, как сплотил команду, как скамейка поддерживала основной состав. Я увидел разницу между «Сочи» и «Спартаком».

Что касается контракта, то время идёт. Хочется надеяться, что господин Малышев сдержит обещание. Мы эту ситуацию больше не муссируем. Я продолжаю работать по трудоустройству футболиста.