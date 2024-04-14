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Агент Джикии высказался о будущем игрока

вчера, 17:36

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, дал комментарий на тему будущего футболиста.

Мне здесь сказать пока нечего. Кроме того, что я очень сильно удивился настрою и качеству работы главного тренера «Сочи» Морено. Чётко видно, что и как он делает на тренировках, как сплотил команду, как скамейка поддерживала основной состав. Я увидел разницу между «Сочи» и «Спартаком».

Что касается контракта, то время идёт. Хочется надеяться, что господин Малышев сдержит обещание. Мы эту ситуацию больше не муссируем. Я продолжаю работать по трудоустройству футболиста.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:47
Не очень понятно, как связаны между собой будущее футболиста Джикии и настрой и качество работы главного тренера Сочи.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:27
Буду наблюдать за спортивной карьерой Георгия
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:59
Теперь эта парочка возьмёт паузу, в ожидании того кто придёт в Спартак тренером...
112910415
112910415
вчера в 18:43
будем наблюдать, естественно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:43
Сейчас прийдет новый тренер и заиграет Джикия в паре с Бабичем
Attaccante
Attaccante
вчера в 18:18
Как обычно, зенитушка накинется на бесплатное.
lotsman
lotsman
вчера в 18:10
Кроме Спартака он никому не подойдёт. Он спартаковский игрок.
виктор зенин 1
виктор зенин 1
вчера в 17:42
Пожелаем скорее найти ему команду! Он заслуживает своей игрой очень много го!
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