Гендиректор «Балтики»: «У Игнашевича большой кредит доверия»

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о планах на главного тренера Сергея Игнашевича:
Конечно, у Сергея Игнашевича большой кредит доверия — тренер хорошо работает, к нему нет вопросов.
Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о планах на главного тренера Сергея Игнашевича:
Конечно, у Сергея Игнашевича большой кредит доверия — тренер хорошо работает, к нему нет вопросов.
Если сохранит прописку в РПЛ то в следующем сезоне пошумит Балтика
Если сохранит прописку в РПЛ то в следующем сезоне пошумит Балтика