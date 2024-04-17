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Гендиректор «Балтики»: «У Игнашевича большой кредит доверия»

сегодня, 18:32

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о планах на главного тренера Сергея Игнашевича:

Конечно, у Сергея Игнашевича большой кредит доверия — тренер хорошо работает, к нему нет вопросов.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 20:13
Хорошее начало, дальше больше
Если сохранит прописку в РПЛ то в следующем сезоне пошумит Балтика
lotsman
lotsman
сегодня в 19:00
Игнашевич ещё покажет себя. Начало у него хорошее.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:55
Игру балтийцы демонстрируют очень даже приличную. У Сереги большое тренерское будущее.
nc2pd5ftb27u
nc2pd5ftb27u
сегодня в 18:38
У Сергея стало не плохо получаться, тихонько набирается опыта
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