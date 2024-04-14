Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» принял решение об увольнении Абаскаля

вчера, 15:19

Руководство «Спартака» приняло решение расстаться с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем.

Исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» будет Владимир Слишкович, который являлся помощником испанского специалиста.

Слишкович повезёт «Спартак» на ответный матч полуфинала Кубка России против «Зенита».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиАбаскаль объявил футболистам «Спартака» о своём уходе
Вчера, 15:37
СлухиКарпин — один из главных кандидатов на должность тренера «Спартака»
Вчера, 08:52
СлухиВладелец «Краснодара» недоволен работой Писарева
11 апреля
СлухиУслуги Курбана Бердыева предложили «Спартаку» в качестве замены Абаскалю
10 апреля
СлухиМаурицио Сарри отказался от предложения стать тренером «Спартака»
10 апреля
Абаскаль в «Спартаке» закончился. В клубе спор – есть новый кандидат, а Черчесова продвигает Лавров
09 апреляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии14
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:32
да уж пора, пора !
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 18:19
Мои поздравления болельщикам СпаМ.
bashnat013
bashnat013
вчера в 18:04
Зачем нормальный тренер всех устраивает 5-7 место спартака
альсато
альсато ответ Attaccante (раскрыть)
вчера в 17:48
ЦСКА?..я тебе больше скажу-я из КОЛХОЗА! (и этим горжусь!)
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:45
Олег, вот смотри, Спартачи на меня обижаются, даже в спину плюют))))..но ты то пошел дальше-прировнял Великий Спартак к клубам -без рода и племени))))...ничего личного к болельщикам самобытных клубов!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:42
Карпина надо вернуть !)
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:37
Всё может быть всё может статься....)
Attaccante
Attaccante ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:35
Колхоз это ЦСКА. Уж об этом ты должен знать.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:34
ОЛЕГ!..Спартак (поверь на слово и опыту) переплюнет и Кубань и Краснодар вместе взятых!
альсато
альсато ответ Геннадьич (раскрыть)
вчера в 17:32
Генадич!...войско без генерала-просто банда!))))
альсато
альсато ответ Attaccante (раскрыть)
вчера в 17:30
Спасибо, конечно!...действительно, я не учел то, что творится в колхозе!))))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:20
О. А Слишкович то мне запомнился двумя хорошими матчами с Крыльями и Зенитом. Может он как Каррера из помощников в чемпионы?
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:13
"Кубань", "Краснодар".
Даже две назову!
Геннадьич
Геннадьич ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:07
Видимо,у руководства тоже терпение лопнуло.Кроме того,вряд ли Спартак без тренера выступит хуже чем с Абаскалем.
Attaccante
Attaccante ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:46
Ты писал, так как был уверен, что нигде больше ничего подобного нигде не было. Вот, для развития тебе информация.
True Story
True Story
вчера в 16:36
Надеюсь Бог также будет помогать Слишковичу, как и Абаскалю, ведь без божьей помощи не разобраться, кто в Спартаке умеет играть в футбол
альсато
альсато ответ Attaccante (раскрыть)
вчера в 16:20
Сульфат натрия!))))..где макаронники и где ВЕЛИКИЙ Спартак!))))
альсато
альсато
вчера в 16:02
вот если честно-то я не ожидал такого решения руководства Спартака за семь туров окончания чемпионата))))..к чему это?..на , что надежда?))))..вылет то не грозит , в про чем..как и медали)))))
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:01
Всё правильно. Не знаешь грустить или радоваться.🫢
moskowcity-petrv
moskowcity-petrv
вчера в 16:01
Усы надежды наверно следующий вариант
Байкал-38
Байкал-38 ответ Attaccante (раскрыть)
вчера в 15:56, ред.
Совсем не так. Я реально не хочу, что бы Абаскаль уходил.
А по поводу остального, так это некоторые спартачи так пишут здесь.
Тот же 25% клоун даже раньше его на аватарке размещал.
Так, что я очень расстроюсь если Абаскаля уволят и здесь нет никакого сарказма.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 15:51
Значит договорились с новым наставником и технично слили старого... Вообще вспомнить не могу последних, из Португалии был из группы ЛЕ на весну вышел, всё, после Карреры всё, давайте уже Валеру, может вопреки всему войдет в славную историю, чтобы вспомнить
shlomo
shlomo
вчера в 15:50
Мостовой сегодня в хлам ..... :))))

Вообще как то все это нейтрально, не хорошая и не плохая новость. Есть понимание, кто из этого состава на что способен, заставит новый тренер "выпрыгивать" из штанов, тогда может быть. Но нет никакого понимания, кто может стать этим тренером. ..... ну а про "новый виток"... если руководство Спартака не оправдает свой уровень и назначит очередного Абаскаля....
Варвар7
Варвар7 ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 15:49
Не всегда, бывают случаи, когда вновь приходящий тренер ещё какое то время пользуется "багажом" предшественника - правда в данной ситуации этим и не "пахнет"...
Futurista
Futurista
вчера в 15:46
h3gvg2ttxs93
h3gvg2ttxs93
вчера в 15:40
Теперь Зениту будет совсем легко победить этот Спартак!!!!!
Attaccante
Attaccante ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:40
Слабый сарказм.
Attaccante
Attaccante ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:39
Раз не знаешь, то Палермо держи, там за два сезона тренеров 10 сменилось.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:39
Поздно было если бы до лета тянули , а сейчас с прицелом на следующий сезон в самый раз.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:37
СВЕРШИЛОСЬ.....)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 