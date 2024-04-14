«Спартак» принял решение об увольнении Абаскаля

Руководство «Спартака» приняло решение расстаться с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем.
Исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» будет Владимир Слишкович, который являлся помощником испанского специалиста.
Слишкович повезёт «Спартак» на ответный матч полуфинала Кубка России против «Зенита».
Даже две назову!
Даже две назову!
А по поводу остального, так это некоторые спартачи так пишут здесь.
Тот же 25% клоун даже раньше его на аватарке размещал.
Так, что я очень расстроюсь если Абаскаля уволят и здесь нет никакого сарказма.
А по поводу остального, так это некоторые спартачи так пишут здесь.
Тот же 25% клоун даже раньше его на аватарке размещал.
Так, что я очень расстроюсь если Абаскаля уволят и здесь нет никакого сарказма.
Вообще как то все это нейтрально, не хорошая и не плохая новость. Есть понимание, кто из этого состава на что способен, заставит новый тренер "выпрыгивать" из штанов, тогда может быть. Но нет никакого понимания, кто может стать этим тренером. ..... ну а про "новый виток"... если руководство Спартака не оправдает свой уровень и назначит очередного Абаскаля....
Вообще как то все это нейтрально, не хорошая и не плохая новость. Есть понимание, кто из этого состава на что способен, заставит новый тренер "выпрыгивать" из штанов, тогда может быть. Но нет никакого понимания, кто может стать этим тренером. ..... ну а про "новый виток"... если руководство Спартака не оправдает свой уровень и назначит очередного Абаскаля....