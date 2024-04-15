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Григорий Иванов: «Ни разу не было мысли расстаться с Ганчаренко»

сегодня, 10:07

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил положение дел в команде.

Рано делать выводы. Надо играть, подниматься выше. Сами виноваты в том, что оказались в таком положении. Но при этом я же вижу, как работают наши тренеры. На сборах, на тренировках. Понимаю, что рано или поздно деятельность Гончаренко и его помощников должна принести свои плоды. Поверьте, у нас замечательный тренерский штаб! Да, что-то не получалось, где-то не повезло, в каких-то играх судьи ошиблись против «Урала».

Но у меня ни разу не было мысли расстаться с Виктором Михайловичем. Мне же часто задавали и задают вопрос про кредит доверия к Гончаренко. Всегда отвечаю: большой! Я очень рад, что он в нашей команде.

«Урал» занимает 13-е место (зона стыковых матчей) в таблице РПЛ.

Ранее Иванов подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата России против «Динамо».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 15:01
Если другие комады в разной степени усилились приглашёнными игроками, то Иванов, кроме кредита доверия, ни хрена тренеру не помог. Крутись, как хочешь.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 5qs5rcuzpdyw (раскрыть)
сегодня в 14:53
Пожалеть по какой причине?
Capral
Capral
сегодня в 11:11
Никогда не ставил под сомнение тренерскую квалификацию Ганчаренко! Толковый тренер, именно толковый. Да, в его футболе нет романтизма, лирики, но есть понимание игры. Стойкий тренер, по футбольному, даже мужественный, борется, старается исправить ситуацию. Даже его футбольная простота не портит общей картины. Другого Ганчаренко, вероятно, представить трудно... Вобщем, Удачи ему и его команде!!!

Победу над ДИНАМО, вчера, в расчет не беру. В той игре, не столько Ганчар сыграл гениально, сколько тренер соперника напортачил...
5qs5rcuzpdyw
5qs5rcuzpdyw
сегодня в 10:55
В конце сезона придется пожалеть об этом.
112910415
112910415
сегодня в 10:41
да всякое могло быть !
дело такое, эмоциональное ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:35
Спартаку бы учиться такой стойкостью...
Гость
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