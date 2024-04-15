Григорий Иванов: «Ни разу не было мысли расстаться с Ганчаренко»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил положение дел в команде.
Рано делать выводы. Надо играть, подниматься выше. Сами виноваты в том, что оказались в таком положении. Но при этом я же вижу, как работают наши тренеры. На сборах, на тренировках. Понимаю, что рано или поздно деятельность Гончаренко и его помощников должна принести свои плоды. Поверьте, у нас замечательный тренерский штаб! Да, что-то не получалось, где-то не повезло, в каких-то играх судьи ошиблись против «Урала».
Но у меня ни разу не было мысли расстаться с Виктором Михайловичем. Мне же часто задавали и задают вопрос про кредит доверия к Гончаренко. Всегда отвечаю: большой! Я очень рад, что он в нашей команде.
«Урал» занимает 13-е место (зона стыковых матчей) в таблице РПЛ.
Ранее Иванов подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата России против «Динамо».
Победу над ДИНАМО, вчера, в расчет не беру. В той игре, не столько Ганчар сыграл гениально, сколько тренер соперника напортачил...
Победу над ДИНАМО, вчера, в расчет не беру. В той игре, не столько Ганчар сыграл гениально, сколько тренер соперника напортачил...