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«Арсенал» подпишет защитника из Турции

сегодня, 08:58
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосЗакончился после серии пенальти

«Арсенал» планирует подписать защитника «Фенербахче» Ферди Кадиоглу.

Главный скаут английского клуба присутствовал на матче турецкой команды с «Олимпиакосом» в Лиге Конференций.

«Канониры» готовят официальное предложение.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 09:57
Ну надо же, и из Турции когото покупают,не всёж туда!
35z8yc626ywf
35z8yc626ywf
сегодня в 09:55
Сдается это в лучшем случае усиление скамейки запасных.
adekvat
adekvat
сегодня в 09:10
К следующему сезону надо укреплятся.
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