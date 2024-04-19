«Арсенал» подпишет защитника из Турции

Миранчук в полуфинале Лиги Европы, а «Байер» обновил рекорд. Драматичный вечер в еврокубках Голкипера Мартинеса не удалили после двух желтых карточек.

«Ницца» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (19.04.2024) В 30 туре чемпионата Франции «Ницца» встретится с «Лорьяном» на своем стадионе.