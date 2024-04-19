«Арсенал» подпишет защитника из Турции

«Арсенал» планирует подписать защитника «Фенербахче» Ферди Кадиоглу.
Главный скаут английского клуба присутствовал на матче турецкой команды с «Олимпиакосом» в Лиге Конференций.
«Канониры» готовят официальное предложение.
|Фенербахче1 : 1Олимпиакос
|Закончился после серии пенальти
«Арсенал» планирует подписать защитника «Фенербахче» Ферди Кадиоглу.
Главный скаут английского клуба присутствовал на матче турецкой команды с «Олимпиакосом» в Лиге Конференций.
«Канониры» готовят официальное предложение.