«Сочи» в полном составе готовится к игре с «Факелом»

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вчера, 14:59

Все футболисты «Сочи» готовятся к матчу 26‑го тура РПЛ с «Факелом», сообщили в пресс‑службе южного клуба.

Перед встречей перенесённого 21-го тура чемпионата России против «Ахмата» главный тренер сочинцев Роберт Морено сказал о возникших проблемах со здоровьем у 14 игроков и 5 членов персонала. После поединка специалист раскритиковал лигу за то, что матч не стали переносить.