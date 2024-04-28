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«Сочи» в полном составе готовится к игре с «Факелом»

вчера, 14:59
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел17:30 Не начался

Все футболисты «Сочи» готовятся к матчу 26‑го тура РПЛ с «Факелом», сообщили в пресс‑службе южного клуба.

Перед встречей перенесённого 21-го тура чемпионата России против «Ахмата» главный тренер сочинцев Роберт Морено сказал о возникших проблемах со здоровьем у 14 игроков и 5 членов персонала. После поединка специалист раскритиковал лигу за то, что матч не стали переносить.

После возвращения из Грозного команда провела комплекс восстановительных, медицинских процедур и сейчас в полном составе и полной боевой готовности готовится к завтрашнему матчу. Сегодня уже прошла предыгровая тренировка. Все в строю.

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Источник: matchtv.ru
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Интерес
Интерес
вчера в 15:42
Поели пельменей,и всё восстановилось.Мораль:Хватит жрать модные пасту,суши и пиццу.А если и есть,то только в странах,где эта пища является национальной традицией,а не у последователей,создателей плохих "копий".
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:24
быстро восстановили организм.
молодцы
Гость
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