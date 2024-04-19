«Спартак» поездом отправился на матч с «Ростовом»

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сегодня, 18:59

Глава пресс-службы московского «Спартака» сообщил о возвращении в расположение команды защитника перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Ранее сербский футболист пропустил ответную игру 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0).