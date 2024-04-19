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«Спартак» поездом отправился на матч с «Ростовом»

сегодня, 18:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак21.04.2024 в 20:30 Не начался

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о возвращении в расположение команды защитника Срджана Бабича перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Ранее сербский футболист пропустил ответную игру 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0).

Команда поездом отправляется в Ростов-на-Дону. В расположение вернулся защитник Срджан Бабич, пропускавший матч в Петербурге.

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Все комментарии
7tzz8dxemmr8
7tzz8dxemmr8
сегодня в 20:26
Но не летят туда сегодня самолёты, только едут поезда...
lotsman
lotsman ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 20:12
А от того, что он закрыт, что то меняется? Значит, если аэропорт закрыт, то долгая и трудная (с непривычки) дорога, становится быстрой и лёгкой?)
Трезвый повар
Трезвый повар ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 20:08
Нельзя сослаться на трудную дорогу. В Ростов-на-Дону все команды едут на поезде или на автобусе из -за того что аэропорт закрыт
ABir
ABir
сегодня в 20:03
В Ростов поездом на Тихом Доне - прекрасно! Удачи в Ростове!
lotsman
lotsman
сегодня в 20:03
Если проиграют, то можно будет сослаться на очень трудную дорогу.
Futurista
Futurista ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 19:53
Трезвый повар
Трезвый повар ответ kpgh9zva7bt6 (раскрыть)
сегодня в 19:41
Все команды едут в Ростов-на-Дону на поезде или на автобусе
В Ростове-на-Дону аэропорт уже 2.5 года закрыт
kpgh9zva7bt6
kpgh9zva7bt6
сегодня в 19:38
Похоже это в знак наказания едут на поезде
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:35
Болельщиков Спартака прошу не обижаться на этот мем. Но он как раз подходит к теме статьи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:34
Глянуть бы как выглядит вагон поезда для команды....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:31
Меньше светового дня и в Ростове!
Без травм!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:23
Покатаются по России-матушке!...
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 19:06
Это конечно поможет очень одержать победу.
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