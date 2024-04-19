«Спартак» поездом отправился на матч с «Ростовом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о возвращении в расположение команды защитника Срджана Бабича перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
Ранее сербский футболист пропустил ответную игру 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0).
Команда поездом отправляется в Ростов-на-Дону. В расположение вернулся защитник Срджан Бабич, пропускавший матч в Петербурге.
В Ростове-на-Дону аэропорт уже 2.5 года закрыт
В Ростове-на-Дону аэропорт уже 2.5 года закрыт
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